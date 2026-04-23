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摩根：投資回歸基本面 台股獲利年增上修至35%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
摩根認為，資金不再大幅寬鬆下，投資主軸將回歸企業基本面，企業獲利動能將成為推升股市的關鍵。由左至右為摩根環球市場策略師林雅慧、亞太區首席市場策略師許長泰及亞太區ETF團隊產品專家佘珮嘉。記者藍鈞達／攝影
摩根認為，資金不再大幅寬鬆下，投資主軸將回歸企業基本面，企業獲利動能將成為推升股市的關鍵。由左至右為摩根環球市場策略師林雅慧、亞太區首席市場策略師許長泰及亞太區ETF團隊產品專家佘珮嘉。記者藍鈞達／攝影

隨著中東局勢持續變化、油價再現波動，加上美國通膨數據微幅升溫，市場對聯準會降息幅度的預期出現收斂。摩根資產管理指出，在資金面不再大幅寬鬆的情況下，投資主軸將回歸企業基本面，企業獲利動能將成為推升股市的關鍵。

其中台股企業獲利年增率上修至35%，反應AI推升台股表現值得期待。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，回顧過去35年全球超過8次重大地緣衝突事件，對股市多屬短期干擾，且多數情況下，市場在事件發生後1至3個月內即出現反彈。僅有俄烏戰爭因疊加疫情後供應鏈失衡，推升通膨並觸發快速升息，導致股債同步下跌。相較之下，當前中東衝突對供應鏈衝擊較為有限，投資人仍應聚焦基本面數據。

在產業面上，許長泰指出，全球科技巨頭持續擴大AI資本支出，加上企業導入AI的速度加快，預期未來六個月企業AI普及率將由18%提升至22%，尤其在金融、醫療與資訊產業最為明顯。隨著AI應用由技術端走向實務導入，相關供應鏈需求同步升溫，有助帶動股市表現。

此外，AI模型訓練成本快速下降，也成為推動應用普及的重要關鍵。以ChatGPT為例，從2023年第四代模型到2025年新一代模型，每百萬tokens成本大幅下滑，顯示AI技術門檻持續降低，有助企業加速導入，進一步鞏固產業成長趨勢。

在台股方面，摩根環球市場策略師林雅慧分析，台股長期與電子出口高度連動，但在AI帶動下，市場結構已出現轉變。儘管目前本益比約18.6倍，高於過去20年平均14.4倍，但在企業獲利年增率上修至35%的情況下，整體估值仍屬合理區間，顯示基本面支撐力道仍強。

不過，林雅慧也提醒，中東局勢仍可能對全球能源供應與投資方向產生長期影響，包括能源來源與運輸模式的改變，以及AI發展下產業競爭格局的重塑，均可能促使資金重新配置。

另一方面，ETF市場亦出現結構性變化。摩根指出，近年投資人不再僅依賴傳統股息或債息，台灣主動式ETF市場快速成長，截至今年3月底，總規模已達2982億元，受益人數突破130萬人，反映投資人策略逐漸轉向更積極的資產配置。

整體而言，在降息預期收斂與市場波動加劇的環境下，法人認為，資金將回歸基本面，企業獲利與產業趨勢將成為未來投資布局的核心依據。

美國 聯準會 俄烏戰爭

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