快訊

軍購條例最關鍵「項目與金額」朝野喬不定 韓國瑜宣布下周一再協商

台股爆量下殺…台積電、鴻海逆勢漲 法人指原來是這原因

美軍出招沒用？航運分析公司揭封鎖伊朗港口成效 貨物仍流向大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買中心召開第11屆第24次董事監察人聯席會議 通過四項規章修正案

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心23日下午召開第11屆第24次董事、監察人聯席會議，會中通過四項規章修正案（將陳報主管機關核定後公告施行），以及和迅（6986）股票上櫃申請案。

為提升櫃買中心對債券等殖成交系統參與者報價規範之彈性，及配合市場實務作業，爰修正櫃買中心「債券等殖成交系統買賣辦法」第6條之2及「店頭金融商品電腦交易系統作業辦法」第8條。

主管機關推動財務報告申報無紙化及落實減碳永續目標，將發行證券化商品之受託機構及發行資產基礎證券之特殊目的公司，以及發行不動產投資信託或不動產資產信託受益證券之受託機構，納入無紙化申報機制適用範疇，爰修正櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第11條之3及第11條之5規定。

配合主管機關政策，證券商財務報告申報以電子檔案上傳至指定之資訊申報網站視為完成申報公告，爰修正櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第24條之1。

配合主管機關開放上市（櫃）、第一上市（櫃）公司及其具有控制與從屬關係之關係企業外籍員工得參與員工持股信託，爰修正櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第45條之4、第46條及第46條之11。

櫃買中心 證券商

延伸閱讀

比特幣期貨開放 獲正面回應

職場霸凌防治準則草案預告 勞動部明訂雇主責任、最高罰300萬元

松川精密上市滿6個月 4月24日起得融資券交易

房地合一稅再修正 勤業：股權交易課稅爭議獲突破

相關新聞

台積電迎買盤！金管會大開台股基金、主動ETF限制 台股利多

金管會宣布，24日起鬆綁台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電（2330）持股比率，可從目前限10%、拉升到25%。鬆綁後，將加大台股基金、主動式ETF加碼台積電空間，可望帶動台積電新一波買盤、進而推升台股指數。

這個產業的績優股投資人緊抱不賣 外資解釋原來是這原因

近來印刷電路板（PCB）產業屢屢傳出漲價、缺貨等情事，引發外資圈高度關注。花旗證券觀察到，目前投資人仍傾向續抱部位，絲毫不畏台股高檔巨震，主因等待價格上漲的利多催化劑出現。

戰事干擾台股 3月證券劃撥存款餘額仍居史上第3高

中東戰事干擾，台股3月走勢震盪。不過央行統計，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，3月雖然跌破4兆元大關，降...

台股資金大洗牌！00981A爆百萬巨量震盪 台積電、鴻海撐盤

台股23日上演劇烈震盪，盤中高低差達1,757點、成交值噴出1.4兆元。在資金大幅換手下，成交量與成交值排行榜出現明顯變化，ETF全面竄起、權值股撐盤，中小型電子股則承壓回檔，盤面資金快速輪動。

台股到底貴不貴？ 摩根：AI獲利動能強、18.6倍估值並不貴

摩根投信23日舉行環球市場洞察暨ETF展望記者會。隨著美伊之間的停戰協議不斷更新，油價近日又開始蠢蠢欲動。不過，有鑑於美國通膨微升已影響到聯準會降息幅度的預期，市場預期投資也終將回歸基本面。

台股爆1.4兆天量等多項紀錄 法人關注美伊戰事發展

台股今天創下多項紀錄，上市、上櫃指數皆創下新高，台指期首度突破39000點，4月以來大盤指數累計上漲逾7000點，在賣壓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。