櫃買中心召開第11屆第24次董事監察人聯席會議 通過四項規章修正案

櫃買中心23日下午召開第11屆第24次董事、監察人聯席會議，會中通過四項規章修正案（將陳報主管機關核定後公告施行），以及和迅（6986）股票上櫃申請案。

為提升櫃買中心對債券等殖成交系統參與者報價規範之彈性，及配合市場實務作業，爰修正櫃買中心「債券等殖成交系統買賣辦法」第6條之2及「店頭金融商品電腦交易系統作業辦法」第8條。

主管機關推動財務報告申報無紙化及落實減碳永續目標，將發行證券化商品之受託機構及發行資產基礎證券之特殊目的公司，以及發行不動產投資信託或不動產資產信託受益證券之受託機構，納入無紙化申報機制適用範疇，爰修正櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第11條之3及第11條之5規定。

配合主管機關政策，證券商財務報告申報以電子檔案上傳至指定之資訊申報網站視為完成申報公告，爰修正櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第24條之1。

配合主管機關開放上市（櫃）、第一上市（櫃）公司及其具有控制與從屬關係之關係企業外籍員工得參與員工持股信託，爰修正櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第45條之4、第46條及第46條之11。