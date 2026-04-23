台積電迎買盤！金管會大開台股基金、主動ETF限制 台股利多

金管會宣布，24日起鬆綁台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電（2330）持股比率，可從目前限10%、拉升到25%。鬆綁後，將加大台股基金、主動式ETF加碼台積電空間，可望帶動台積電新一波買盤、進而推升台股指數。

依現行規定，台股基金、主動式ETF投資單一公司股票，限基金淨值10%。但隨台積電飆漲，台股基金卻最多只能持台積電10%，基金報酬表現跟不上台積電。

2025年5月金管會先鬆綁台股被動式ETF單一指數成分股占該指數市值三成的限制，允許將台積電持股，拉升與大盤相同；這次進一步再鬆綁台股基金、主動式ETF對單一持股限制，允許到25%。

金管會24日發函後，立即生效。之後投信業者只須修約，就可以加大對台積電持股投資。

證期局副局長黃仲豪說，考量近年我國科技產業快速發展，部分大型上市公司市值占台股總市值比重持續提升，為提升基金投資彈性，因此做鬆綁。

依投信顧公會建議，如韓國、美國也有部分大型上市公司市值占大盤較高，國際市場都是以投資該股票、公司債或金融債的總額，以基金淨資產25%為限，因此比照鬆綁。

金管會23日宣布，上市公司股票占台股總市值比重超過10%者，可免受台股基金、主動式ETF投資該公司限10%限制，可放寬到25%。

依目前來看，全台僅一檔台積電占台股大盤市值超過10%，到23日收盤已達44%，換言之，台股基金、主動式ETF可持台積電最高到25%。