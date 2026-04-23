這個產業的績優股投資人緊抱不賣 外資解釋原來是這原因

近來印刷電路板（PCB）產業屢屢傳出漲價、缺貨等情事，引發外資圈高度關注。花旗證券觀察到，目前投資人仍傾向續抱部位，絲毫不畏台股高檔巨震，主因等待價格上漲的利多催化劑出現。

在供給緊張及價格可能上漲的背景下，花旗與高盛證券均持續看好產業的發展前景。台廠中，花旗點名喊「買」健鼎（3044）、金像電（2368）；高盛則建議「買進」南電（8046）、景碩（3189）、金像電，並將AFB載板族群目標價調升15%。

花旗指出，根據市場回饋，投資人對ABF載板產業具有高度信心，並預期自第2季起至2027年第4季，將按季出現調漲價格的循環。投資人同樣偏好銅箔基板（CCL）產業，主因在於產業供給緊張，預期第2季起至年底將逐季調價。

至於一般PCB，投資人則開始出現升溫的疑慮，主要因為多家二、三線PCB廠將於下半年開始切入AI伺服器領域，特別是來自輝達（NVIDIA）的需求，這將可能衝擊高度依賴NVIDIA的一線PCB廠。

台廠中，花旗看好具備高階產品定位、且在東南亞擴產較少的公司，如利基型PCB廠健鼎與金像電。至於高盛，則喊買南電、景碩、金像電，並調升南電、景碩目標價至970元485元，欣興（3037）雖然也升至555元，但評等為「中立」。

高盛指出，隨市場需求強勁，供需結構對PCB、CCL、ABF載板供應商仍高度有利。其中ABF載板市場將從下半年開始供給短缺，並至少持續到2028年；PCB與CCL的供需失衡則將進一步支撐下半年至2027年的多輪漲價。

基於供給短缺下，高盛預期主要ABF載板廠今、明兩年資本支出將加速成長，藉以緩解供給緊張的態勢。其中今年資本支出年增率約為33%、明年則升至36%，甚至預期2028年還有進一步的上行空間。

個別公司來看，高盛指出，景碩由於目前產能利用率已接近滿載，且2026–2027年需求前景強勁，因此今明兩年資本支出各約新台幣80億元及100億元，年增幅31%、25%，主要用於包括生產能量的擴增。

欣興今年資本支出約為340億元，年增幅約33%，高盛預估2027年也將維持類似2026年的高水準，年增幅則超過30%；金像電2026年資本支出預估可達170億元以上，年增幅超過100%，估計2027年也將維持2026年的高水準。