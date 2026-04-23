金管會核准eNotice平台將再提供二項服務 今年第三季上線

為符合環保減碳，並節省紙本寄送通知成本，金管會繼核准集保結算所經營股利發放電子通知及ETF收益分配電子通知業務後，今日宣布再開放二大服務上線eNotice平台，一是公開發行公司現金增資股票發放，二是公開收購公開發行公司有價證券的電子通知業務，預計分別於115年7月底及9月底上線，由現行採紙本通知股東及應賣人之方式，增加電子通知的管道。

金管會表示，提升金融市場數位化服務為核心政策之一，為協助證券市場業者實踐ESG理念，逐步推動服務事務數位化服務，先前已在111年12月29日發布令核准集保結算所得經營公開發行公司股利發放電子通知業務。集保結算所建置之「股利事務電子通知平台」（eNotice平台）自112年6月30日上線後，截至114年12月底止，已發送逾2100萬筆電子通知。集保結算所進一步將現金增資股票發放及公開收購通知業務納入eNotice平台服務範圍，除可降低公開發行公司、公開收購人及受委任機構相關通知作業成本，亦可使股東及應賣人快速接收資訊以提升通知效率，符合證券市場需求及推動我國朝永續發展政策持續邁進。