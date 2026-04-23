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戰事干擾台股 3月證券劃撥存款餘額仍居史上第3高

中央社／ 台北23日電
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

中東戰事干擾，台股3月走勢震盪。不過央行統計，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，3月雖然跌破4兆元大關，降至新台幣3兆9286億元，仍是史上第3高水準。

中央銀行今天公布3月金融概況，貨幣總計數M1B及M2年增率分別為7.83%及5.79%，主要是因放款與投資年增率上升所致。而M1B年增率持續超越M2，延續「黃金交叉」格局，顯示市場資金動能充裕，有利於股市。

不過2月底爆發美伊戰事，至今仍未落幕，地緣政治風險干擾金融市場情緒，台股3月重挫3691.5點，跌幅10.42%。

細看股市相關指標，素有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，3月大減1845億元，降至3兆9286億元。

值得注意的是，儘管3月證券劃撥存款餘額驟降、跌破4兆元大關，仍是歷史第3高，若看旬平均數值，更創下歷史新高。此外，3月股市融資餘額衝上5388億元，為民國89年6月以來新高。

央行經研處副處長葉盛說明，3月台股受到中東戰事干擾，走勢震盪，尤其月底最後一個交易日，台股跌勢較重，導致以期底數來看，證券劃撥存款餘額較2月大減，但整體而言，「散戶還是很有信心」。

觀察集中市場交易比重，3月自然人占比為52.8%、本國法人為11.2%、外資為36%；若看成交金額，葉盛指出，本國自然人成交金額衝上18.9兆元，寫下歷史新高紀錄，足見散戶看好台股的程度，外資同創歷史新高，達12.9兆元。

葉盛表示，本國自然人、外資成交金額雙創新高，除了交投熱絡，另一方面也是台股漲至高檔；這股動能可能延續至4月，從目前數據看來，4月成交金額可望續創高。

至於3月外國人新台幣存款略降至2020億元，葉盛認為，可能與台股震盪、外資匯出有關，但以絕對值來看，2000億以上的水準仍處高位。

台股 中東 中東戰事

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