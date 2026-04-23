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金管會鬆綁投資限制 估計近2千億基金活水將加碼台積電

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布鬆綁投資限制，估計近2千億投信活水將加碼台積電。股市示意圖。圖／ingimage
金管會宣布鬆綁投資限制，估計近2千億投信活水將加碼台積電。股市示意圖。圖／ingimage

護國神山台積電占共同基金淨資產比重已超過10%，為了避免造成投信業者的投資障礙，金管會今日宣布，放寬投信基金投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制，這也是近一年來，因應台積電在台股總市值暴漲而採取的第三波開放，前二波分別是去年開放被動式ETF的投資上限可超過基金規模的30%，以及本周宣布可發放美元現金股利。

證期局副局長黃仲豪指出，先前南韓也曾有這種單一上市公司（三星）占市值比重太大，因此開放基金投資不得超過基金規模25%的上限。黃仲豪指出，去年5月金管會先開放被動式ETF的30%限制，以搭配該股票占股市總市值比重來讓指數能反映。

這次的開放則是和主動式ETF的投資有關。金管會指出，部分大型上市公司市值占整體市場比重持續提高，為提升基金投資彈性，因此放寬投信基金投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%的限制，將自即日起生效，投資國內股票為限的國內股票型基金及主動式ETF，都在放寬之列。

放寬方式則為投信事業投資於任一上市公司股票且該股票占總市值逾10%者，得不受10%投資比率的限制，但投資該股票比重不得超過該股票占總市值的比重，且投資該股票加計公司債或金融債券的總金額應以基金淨資產價值的25%為限。

據證期局統計，截至上月底止，國內股票型基金有138檔，規模為1兆0481億元，主動式ETF為14檔，規模2310億元，此一規定放行，將有規模近1兆2800億的基金可受惠，目前台積電占台股大盤權重44%，超過10%的限制，至於其他第二、第三名的占比則遠低於此，例如，台達電及鴻海，各占台股市值比重3.48%及2.54%，距離10%大有距離，此一規定鬆綁之後，預料台積電將更有國內投信法人的資金活水湧入投資，若以上限25%計算，則尚有1920億資金可投資台積電。

台積電 金管會 南韓

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