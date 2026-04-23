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東元、迎廣、敬鵬等11家公司 5月於證交所召開法說會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
11家公司預計於5月份借證交所場地自行舉辦法人說明會。地址：台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心。證交所／提供
11家公司預計於5月份借證交所場地自行舉辦法人說明會。地址：台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心。證交所／提供

臺灣證券交易所表示，東元（1504）、迎廣（6117）、敬鵬（2355）等11家公司預計於5月份借證交所場地自行舉辦法人說明會。據統計，5月11日有茂林-KY；5月12日有百容、關貿；5月14日有東元、輝創；5月19日有華夏；5月25日有春源；5月26日有迎廣；5月28日有台榮；5月29日有敬鵬、中再保將輪番舉辦法說會，地點位於證券交易所資訊展示中心（台北市信義區信義路五段7號1樓）。

證交所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計115年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理809場法人說明會。

5月份預計共11家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，其日期、時間及地點如下表，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看(https://webpro.twse.com.tw)。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)，另凡持有該上市公司股票之投資人可利用集保e手掌握app(https://m.tdcc.com.tw/m/)，於app點選同意接受WebPro訊息後，於法人說明會前即可接收到通知。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

關貿 法人說明會 上市公司

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