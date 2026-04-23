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外資賣超27.85億元 砍00981A逾10萬張最多

中央社／ 台北23日電

台股今天爆量劇烈震盪，指數上下震盪高達1757.51點，終場收在37714.15點，下跌164.32點，成交值新台幣1兆4014億元，創下新天量。外資賣超27.85億元，減碼主動統一台股增長（00981A）最多，達10萬5691張。

隨著台積電股價衝上2135元，創下新天價，台股盤中攀高至38921.95點，創下歷史新高，不過，短期漲幅已大，在獲利回吐賣壓出籠摜壓下，指數由紅翻黑，最低達37164.44點，終場跌勢收斂，收在37714.15點。

外資及陸資今天賣超27.85億元，自營商賣超191.9億元，賣超金額為4月來新高，投信買超7.57億元；三大法人合計賣超212.18億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超主動統一台股增長最多，達10萬5691張。賣超第2名至第10名為力積電、主動群益科技創新（00992A）、長榮航、中鋼、群創、元大台灣50正2（00631L）、友達、第一金及金寶。

外資買超前10名有國泰永續高股息（00878）、鴻海、永豐金聯電、國泰台灣領袖50（00922）、台玻、台企銀、國泰費城半導體（00830）、亞泥及復華富時不動產（00712）。

資深分析師王兆立表示，台股4月以來指數急漲超過7000點，短線有過熱現象，在獲利回吐賣壓出籠下，引發今天盤中出現無差別殺盤，隨著賣壓逐步去化，大盤有機會進入箱型整理。

永豐金 聯電 00992A

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