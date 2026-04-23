外資賣超27.85億元 砍00981A逾10萬張最多

護國神山台積電占共同基金淨資產比重已超過10%，為了避免造成投信業者的投資障礙，金管會今日宣布，放寬投信基金投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制，這也是近一年來，因應台積電在台股總市值暴漲而採取的第三波開放，前二波分別是去年開放被動式ETF的投資上限可超過基金規模的30%，以及本周宣布可發放美元現金股利。

2026-04-23 18:16