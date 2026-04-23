台股資金大洗牌！00981A爆百萬巨量震盪 台積電、鴻海撐盤

台股23日上演劇烈震盪，盤中高低差達1,757點、成交值噴出1.4兆元。在資金大幅換手下，成交量與成交值排行榜出現明顯變化，ETF全面竄起、權值股撐盤，中小型電子股則承壓回檔，盤面資金快速輪動。

觀察成交量前十大個股，ETF包辦6席，且前4名全數由ETF拿下。其中，主動統一台股增長（00981A）成交量暴衝至119萬張，蟬聯人氣王，成交值亦達321.58億元、躍居第五大。值得注意的是，外資已連續賣超00981A達11個交易日，今日更擴大賣超10.5萬餘張，成為單日調節重心，股價也止步連7漲，回落1.22%、收26.62元。

其餘量榜ETF包括主動群益科技創新（00992A）、元大台灣50正2（00631L）、凱基台灣TOP50（009816）與主動國泰動能高息（00400A）。個股方面，群創（3481）、友達（2409）、聯電（2303）與旺宏（2337）亦擠進量榜，但股價普遍走弱，反映中小型與景氣循環股面臨賣壓。

成交值榜單則呈現「權值撐盤」格局。台積電（2330）以成交值1,016.62億元穩居第一，盤中一度創下2,135元新天價，在北美技術論壇利多與ADR大漲支撐下，終場收漲1.46%至2,080元，外資同步回補7,193張，成為穩定盤勢的關鍵力量。

聯發科（2454）以636億元成交值居次，惟股價下跌3.49%；鴻海（2317）則在外資連4買加持下，成交值達381億元，股價逆勢上漲1.81%，反映市場對AI伺服器長線成長的期待。此外，臻鼎-KY（4958）同樣收紅，顯示部分PCB與AI供應鏈仍具資金承接力道。

整體來看，成交值前十大個股中，僅台積電、鴻海與臻鼎-KY收紅，其餘多數收黑，反映盤勢雖由權值股撐住，但市場賣壓仍廣泛存在。尤其南亞科（2408）、旺宏、穩懋（3105）、景碩（3189）等半導體與通訊族群跌幅明顯，顯示資金自高波動族群撤出。