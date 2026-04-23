台股1年飆漲1.24倍 法人看4大利多挑戰4萬點

台股自去年4月對等關稅衝擊低點17306.97點，至今天高點38921.95點，1年時間大漲21614.98點，1年飆漲1.24倍。除了台灣高科技產業搭上人工智慧（AI）產業浪潮外，主動式ETF的推波助瀾及資金潮湧向資本市場，都是推升台股頻創新高的主要動能。

台股今天在台積電續創2135元新天價下，指數盤中最多上漲1043點，推升台股至38921.95點續創歷史新高；不過急漲衝高也引發獲利了結賣壓出籠，盤中最多下跌714點至37164.44點，指數單日高低震盪達1757.51點。終場集中市場指數下跌164.32點，收37714.15點，成交值震出新台幣1兆4014億元新天量。

台股今年3月面臨美伊戰爭造成原油運輸受阻及政經情勢的不確定性，指數回檔修正達3691點；不過自4月以來，台股如壓縮後的皮球向上彈升，從31722.99點到今天盤中高點38921.95點，短短15個交易日大漲7198.96點，漲幅22.69%。若從去年4月對等關稅低點17306.97點起算，1年時間指數翻漲達1.24倍。

富邦投顧董事長陳奕光分析，造就台股這波大多頭榮景，主要有4大原因。首先是籌碼的質變，台股投資人結構從散戶變成「類法人」。

隨著指數股票型基金（ETF）盛行，許多投資人透過ETF前進台股，為股市帶來強勁動能。以2025年為例，外資在集中市場大賣5995億元，台股指數卻大漲5928.5點，漲幅達25.74%，雙雙改寫歷史紀錄，充分展現出螞蟻雄兵的力量。

目前台灣ETF總規模近9兆元，比2025年底的7.6兆元快速成長，其中大約5兆元是股票型ETF，持續為台股注入動能。

其次，陳奕光表示，「台灣錢太多了」。根據主計總處預測，今年台灣超額儲蓄將首度飆破8兆元大關、達8.46兆元，超額儲蓄率同步跳升至26.03%，雙創歷史紀錄。

第3個因素是隨著央行打房政策，許多錢從房市被趕到股市，陳奕光認為，很多錢「可能還在路上」。今天台股集中市場成交值逾1.4兆元，上市櫃合計成交值達1.8兆元新高；他認為，接下來台股上市櫃單日成交值很有機會挑戰2兆元的里程碑。

陳奕光認為，除了資金面的簇擁，更重要是這波AI浪潮，為台股的漲升提供強大底氣。他引述統計，從2023年到2030年，AI整體資本支出上看5兆美元，換算每年平均金額高達6000億美元至7000億美元，其中以台積電為首的台廠供應鏈扮演關鍵角色。過去的科技供應鏈大餅，中國吃最大碗，現在輪到台灣，全球資金跟著挪動。

面對今天台股劇烈震盪，陳奕光分析，台股今天早盤一度直逼39000點大關，短線漲勢過猛，與年線正乖離高達43.1%；且截至22日，今年以來集中市場融資餘額增加約950億元、來到4385億元的波段新高，今天的回檔修正在市場意料之內。

到底這是漲多拉回，或是波段多頭行情結束，陳奕光認為，投資人可以先觀察2月底的前波高點35579點是否跌破。

陳奕光認為，根據上市櫃公司已公布的今年首季營收合計約14.36兆元，年增率達24.3%，估計上市櫃公司獲利也將同步走高，以這樣的基本面動能，足以支撐台股，挑戰4萬點應該不是太大問題。