台股到底貴不貴？ 摩根：AI獲利動能強、18.6倍估值並不貴

摩根投信23日舉行環球市場洞察暨ETF展望記者會。隨著美伊之間的停戰協議不斷更新，油價近日又開始蠢蠢欲動。不過，有鑑於美國通膨微升已影響到聯準會降息幅度的預期，市場預期投資也終將回歸基本面。

摩根環球市場策略師林雅慧表示，以台股為例，過去長期以來，台股的表現與電子產品的出口高度相關；若按過去20年14.4倍的平均本益比來看，當前台股18.6倍的本益從表面看來確實偏貴。受惠於AI趨勢下，台股已發生結構性的改變，隨著台廠供應鏈的出口持續擴大，台股的每股盈餘也持續上調，最新的獲利年增率已來到35%，對照目前18.6倍的本益比來看，台股的估值就不算貴。

不過林雅慧也補充，當前中東的戰爭，也給投資帶來了一些長期影響，包括對美國、歐洲與拉丁美洲來說，以後的能源需求會來自何處（海運或本地）、以及來自什麼（石化能源或新能源），都會驅動相關產業投資版圖的變化；此外，AI應用的提升，是否會讓市場積極區分模型領導者與被顛覆者，這些變因都會促使法人重新思考相關產業的配置邏輯。

摩根資產管理亞太區ETF團隊產品專家佘珮嘉指出，有鑑於市場多變，ETF投資人對於理財也有了較以往更不同的想法。在過去，投資人對傳統股息或債息的依賴程度較高，但由於這幾年市場的高度震盪，衍生性收益ETF占整體ETF資產管理規模的比例，也從2021年的10%快速上升到目前的25% ，這就代表投資人對於收益來源的認知，較過去已有了更積極的需求。

這種情況，也反映在台灣主動式ETF的市場裡。佘珮嘉指出，今年來台灣發行的主動式ETF，其中有部分就運用了掩護性買權策略；這也代投資人不再僅仰賴被動收益，反而想更主動創造多元的收益來源。

另外根據投信投顧公會統計，儘管僅開放一年多，但台灣的主動式ETF的規模已來到新台幣2,982億元，光是2026年以來就新增新台幣1,020.14億元，受益人數占整體基金規模的市占率，也從去年底的4.51%成長到現在的6.78%，可見在台灣，無論是整體ETF產業的發展還是投資人對理財的想法，都比過去有了更積極的改變，這些都值得所有投資人持續關注。