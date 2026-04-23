台股爆量下殺…台積電、鴻海逆勢漲 法人指原來是這原因

台股23日遭逢史上最大強震與改寫最長上影線紀錄，行情爆量下殺，盤面個股跌多漲少，其中台積電（2330）、鴻海（2317）兩檔權值股在買盤的力挺下逆勢上揚，躍居台股市場中，多頭的定海神針。

法人指出，從盤面結構與盤勢表現來看，台股「短線」不利因素逐漸浮現，行情頗有「藉由拉抬指標權值股掩護其他個股出貨」的疑慮，不過由於台積電與鴻海仍具有難以替代的競爭優勢，加上今年獲利前景向好，因此多頭格局仍將延續。

其中台積電是內外資法人看好共識度最高的企業，在經過日前的法說後，除極少數法人如福邦投顧與玉山投顧分別降至「買進」與「增加持股」、群益投顧目標價降至2,635元外，多數法人均給予正向評級、且目標價紛紛上調。

如兆豐投顧將台積電評級升至「買進」、目標價大升至3,000元，與里昂證券成為唯二三字頭目標價的法人；其他如統一投顧、花旗證券、野村證券、滙豐證券等均給予「買進」評等，目標價分別上調至2,800元以上。

鴻海同樣是內外資法人按讚的焦點，除了受惠AI伺服器需求推動今年營運強勁成長外，消費智能產品也將顯著較去年大幅增加，帶動鴻海今年營收與獲利均將較去年明顯成長，特別是營收將邁入10兆元大關。

如給予鴻海法人圈最高目標價400元的高盛證券指出，預期鴻海AI伺服器業務將持續擴張，並具備市占提升的機會，同時，今年出現的智慧機外型變革，亦將成為推動未來成長的動能，預估今年營收將上看11.05兆元，因此列為「首選」，維持「買進」評等。