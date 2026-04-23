台股爆量強震1,757點終場收黑164點 台積電領軍這幾檔千金股穩定人心

台股23日集中市場衝高後翻黑，盤中高低點震盪高達1,757點，振幅4.63%，終場跌勢縮減，以37,714.15點，下跌164.32點，跌幅0.43%；權王台積電（2330）收在2,080元，上漲30元，支撐大盤指數表現，統計影響大盤上漲點數的前十檔個股中，竟有7檔千金股，加上鴻海（2317）、欣興（3037）等權值股，成為穩住多頭人心的要角。

台股23日以37,971.69點開出，上漲93.22點、台積電以2,090元開高後一度拉升至2,135元，創歷史新高，大盤指數也一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，寫歷史新高，但聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等卻開高走低盤中翻黑。

大盤指數在衝高後下殺翻黑，一度下滑至37,164.44點，下跌714.03點，高低點震盪達1,757.51點，振幅4.63%；大盤指數急挫後一度再往上拉至平盤附近，可惜賣壓加重下再往下殺，終場則是在台積電穩住軍心下跌勢縮小，收在37,714.15點，成交值高達1.4兆元。

統計影響大盤指數漲點的前十名個股中，台積電居第一名，影響大盤指數約244點，其次是鴻海，收在225元，上漲4元，影響約18點；其後依序是貿聯-KY（3665）、創意（3443）、欣興、新代（7750）、可成（2474）、台光電（2383）、鴻勁（7769）、亞德客（1590）等。