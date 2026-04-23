台股大地震 寫最強震盪與最長上影線兩大歷史紀錄

台股近來展現出強勁的瘋牛行情，不過23日卻開高拉高後殺低翻黑，盤中高低差達1,757點，創下歷史新高紀錄。由於指數留下史上最長的950點上影線、且爆量下殺，因此法人預期短線行情恐有反轉修正的壓力。

法人指出，台股短線恐將承壓，主因有：一、23日日K線出現史上最長的避雷針（上影線），顯見高檔獲利了結的賣壓極為沉重；二、指數震盪劇烈且爆量開高殺低，氛圍轉趨偏空；三、大盤與月線乖離率達7.6%，進入警戒區。

由於5月即將進入報稅季，賣股繳稅壓力漸增，使市場多頭動能恐將下滑，加上美伊戰爭歹戲拖棚，地緣政治風險的不確定性仍高，法人預期台股「短線」恐有漲多修正的壓力。

不過「中長線」來看，由於企業獲利持續成長，估計今年獲利年增率可達30%-40%，因此法人對台股後市仍正向樂觀，包括凱基及宏遠投顧均預期，今年台股高點將上看39,000點，外資瑞銀證券則為37,980點。