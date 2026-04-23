台股狂震1,757點、量爆1.4兆！三大法人僅賣212億元 最大賣壓是誰？

台股23日劇烈震盪，早盤在權值股帶動下，一度衝上38,921點改寫歷史新高，但隨後賣壓湧現，指數急殺翻黑，盤中最低下探至37,164點，高低震盪幅度高達1,757點，終場跌164.32點、跌幅0.43%，收在37,714.15點，成交值噴出1.4兆元。櫃買市場同步走弱，下跌3.48%，收381.32點，成交值4,106億元；整體市場上漲家數僅276家，下跌家數達1,687家，跌多漲少格局明顯。三大法人反手賣超212.19億元，其中自營商賣超近192億元最多。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超27.85億元，投信買超7.57億元；自營商賣超（合計）191.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超78.1億元、自營商（避險）賣超113.81億元。

觀察盤面結構，今日指數雖大幅震盪，但權值股仍扮演關鍵撐盤角色。台積電（2330）逆勢收漲30元、至2,080元，漲幅1.46%，單一檔貢獻大盤約244點漲點，成為穩盤最大支柱；鴻海（2317）盤中一度翻黑後快速拉回高檔，終場上漲1.81%、收225元，貢獻約18點；此外，貿聯-KY（3665）、創意（3443）與欣興（3037）同步抗空，合計貢獻近30點，協助指數跌幅收斂。

不過，中小型股與高價股賣壓沉重，成為拖累盤勢主因。櫃買市場跌幅擴大至3%以上，顯示資金自高波動族群撤出。千金股今日更上演「大洗牌」行情，早盤在多頭推升下，一度擴增至49檔，並出現21檔漲停盛況；然而隨指數反轉急殺，漲停潮快速退散，盤中甚至出現9檔個股觸及跌停，市場情緒由極度樂觀轉為保守。

個股表現分歧加劇，股王信驊（5274）終場下跌2.58%，收15,670元，失守16,000元整數關卡；股后穎崴（6515）則驚險守平於10,730元。部分個股仍展現強勢，印能科技（7734）與新代（7750）逆勢攻上漲停作收，顯示資金仍聚焦具基本面支撐的AI供應鏈；反觀光聖（6442）、昇達科（3491）、萬潤（6187）等則跌停作收，凸顯短線籌碼鬆動壓力。

整體來看，今日盤勢呈現典型「權值撐盤、題材股殺盤」格局，在指數創高後出現大幅震盪與籌碼清洗。高成交量顯示市場分歧加劇，盤面進入結構重整階段。

台股在創高後出現劇烈震盪，顯示短線多頭動能面臨考驗，但權值股仍具撐盤能力，使指數未出現明顯轉空。後續關鍵在於台積電等權值股能否維持強勢，以及高價股與中小型股籌碼是否止穩。