快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股狂震1,757點、量爆1.4兆！三大法人僅賣212億元 最大賣壓是誰？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股23日劇烈震盪，早盤在權值股帶動下，一度衝上38,921點改寫歷史新高，但隨後賣壓湧現，指數急殺翻黑，盤中最低下探至37,164點，高低震盪幅度高達1,757點，終場跌164.32點、跌幅0.43%，收在37,714.15點，成交值噴出1.4兆元。櫃買市場同步走弱，下跌3.48%，收381.32點，成交值4,106億元；整體市場上漲家數僅276家，下跌家數達1,687家，跌多漲少格局明顯。三大法人反手賣超212.19億元，其中自營商賣超近192億元最多。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超27.85億元，投信買超7.57億元；自營商賣超（合計）191.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超78.1億元、自營商（避險）賣超113.81億元。

觀察盤面結構，今日指數雖大幅震盪，但權值股仍扮演關鍵撐盤角色。台積電（2330）逆勢收漲30元、至2,080元，漲幅1.46%，單一檔貢獻大盤約244點漲點，成為穩盤最大支柱；鴻海（2317）盤中一度翻黑後快速拉回高檔，終場上漲1.81%、收225元，貢獻約18點；此外，貿聯-KY（3665）、創意（3443）與欣興（3037）同步抗空，合計貢獻近30點，協助指數跌幅收斂。

不過，中小型股與高價股賣壓沉重，成為拖累盤勢主因。櫃買市場跌幅擴大至3%以上，顯示資金自高波動族群撤出。千金股今日更上演「大洗牌」行情，早盤在多頭推升下，一度擴增至49檔，並出現21檔漲停盛況；然而隨指數反轉急殺，漲停潮快速退散，盤中甚至出現9檔個股觸及跌停，市場情緒由極度樂觀轉為保守。

個股表現分歧加劇，股王信驊（5274）終場下跌2.58%，收15,670元，失守16,000元整數關卡；股后穎崴（6515）則驚險守平於10,730元。部分個股仍展現強勢，印能科技（7734）與新代（7750）逆勢攻上漲停作收，顯示資金仍聚焦具基本面支撐的AI供應鏈；反觀光聖（6442）、昇達科（3491）、萬潤（6187）等則跌停作收，凸顯短線籌碼鬆動壓力。

整體來看，今日盤勢呈現典型「權值撐盤、題材股殺盤」格局，在指數創高後出現大幅震盪與籌碼清洗。高成交量顯示市場分歧加劇，盤面進入結構重整階段。

台股在創高後出現劇烈震盪，顯示短線多頭動能面臨考驗，但權值股仍具撐盤能力，使指數未出現明顯轉空。後續關鍵在於台積電等權值股能否維持強勢，以及高價股與中小型股籌碼是否止穩。

鴻海 台積電 自營商

延伸閱讀

台股震盪翻黑之際 股后穎崴逆勢走揚、高檔續強

台股跑太遠瞬間沒電？盤中跌停家數衝破80家 午盤上市櫃量能衝破1.4兆

櫃買連12紅後 今爆量急殺翻黑！盤中一度大跌近5%

台股創高拉回…高股息低基期的營建股接棒？ 興富發強鎖漲停

相關新聞

改1股交易跟現在買零股不是一樣？這「3點」差很多…無法直上現實原因曝光

台股零股交易制度將在年底迎來重大變革，開盤時間提前至9：00，解決小資族的悶虧問題。然而，全面改為1股交易面臨三大挑戰，包括核心系統升級、程式碼重寫及後勤作業壓力，主管機關仍持保留態度。

台股爆量1.4兆元、高低差1757點！台積收漲30元 拉高指數收跌164點

台股23日收盤下跌164.32點，終場以37,714.15點作收，成交量1兆4,014.97億元；台積電（2330）收盤價2,080元，上漲30元，漲幅1.46%。

台股爆天量震千點可以進場買？分析師：避開3族群

台股23日集中市場衝高後翻黑，盤中高低點震盪高達1,757點，振幅4.63%，櫃買市場更慘烈，盤中振幅達8.3%；台股爆量震盪逾千點，是要進場買還是先跑再說？證券分析師認為，台股「拉大殺小」，主要是漲多股修正，但多頭行情並未結束，只是漲多休息，操作上可在拉回時布局大型股、IC設計股，但暫時避開三個族群。

台股爆量下殺…台積電、鴻海逆勢漲 法人指原來是這原因

台股23日遭逢史上最大強震與改寫最長上影線紀錄，行情爆量下殺，盤面個股跌多漲少，其中台積電（2330）、鴻海（2317）兩檔權值股在買盤的力挺下逆勢上揚，躍居台股市場中，多頭的定海神針。

台股爆量強震1,757點終場收黑164點 台積電領軍這幾檔千金股穩定人心

台股23日集中市場衝高後翻黑，盤中高低點震盪高達1,757點，振幅4.63%，終場跌勢縮減，以37,714.15點，下跌164.32點，跌幅0.43%；權王台積電（2330）收在2,080元，上漲30元，支撐大盤指數表現，統計影響大盤上漲點數的前十檔個股中，竟有7檔千金股，加上鴻海（2317）、欣興（3037）等權值股，成為穩住多頭人心的要角。

台股大地震 寫最強震盪與最長上影線兩大歷史紀錄

台股近來展現出強勁的瘋牛行情，不過23日卻開高拉高後殺低翻黑，盤中高低差達1,757點，創下歷史新高紀錄。由於指數留下史上最長的950點上影線、且爆量下殺，因此法人預期短線行情恐有反轉修正的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。