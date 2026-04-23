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凱基證券響應地球日 推廣「慢食臺東」引領永續實踐

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券響應世界地球日，以「慢食臺東」傳遞永續飲食理念，由凱基證券總經理林志宏(中)、農業部農村水保署組長吳菁菁(左三)、台東大學副教授陳美芬(右二)共同出席活動。凱基證券／提供
凱基證券響應世界地球日，以「慢食臺東」傳遞永續飲食理念，由凱基證券總經理林志宏(中)、農業部農村水保署組長吳菁菁(左三)、台東大學副教授陳美芬(右二)共同出席活動。凱基證券／提供

凱基證券響應4月22日世界地球日，今年推出「地方有感・韌性同行」永續倡議活動，結合臺東在地特色，透過飲食、文化與體驗設計，將臺東的生活風景帶入企業場域，打造兼具「慢食」與「旅遊感」的永續體驗，讓員工在日常工作中，也能親近土地、感受臺東的地方魅力。

凱基證券表示，公司長期將永續理念融入企業，並透過多元活動深化員工參與。今年活動特別攜手國立臺東大學，透過其整合臺東七大休閒農業區特色資源，並在農業部農村發展及水土保持署等單位大力支持之下，將臺東的風土文化與生活樣貌帶入企業場域，讓同仁在工作之餘，也能透過多元形式認識在地價值。凱基證券希望讓永續走進日常生活，透過最貼近員工的方式，讓大家在辦公室中就能走進臺東，也走進永續。

活動主軸以凱基證券員工餐廳「慢食臺東」為主軸，選用在地食材設計特色餐點，呈現臺東特有的生活節奏，並結合食農教育與互動體驗，將「吃」與「旅遊」元素融合，營造如同走進臺東的沉浸式體驗。本次活動亦呼應凱基金控推動地方創生的理念，透過企業力量支持在地發展，並強化員工對土地、環境議題的連結。凱基證券強調，企業的永續角色不僅止於金融本業，更應積極將影響力延伸至社會，創造長期且具體的正向改變。

此外，凱基證券亦以行動響應國際倡議，今年3月連續12年與凱基金控集團共同參與由世界自然基金會（WWF）發起的「地球一小時」關燈行動，全台營業據點於指定時段同步關閉大樓外牆燈光及非必要照明設備，落實節能減碳，並於內部推動低碳飲食、無紅肉日及員工健走等活動，鼓勵同仁從生活中實踐減碳。

凱基證券將持續結合更多在地議題與創新形式，以「地方有感・韌性同行」為主軸，深化員工參與及外部連結，讓永續從企業內部出發，逐步擴展至社會各個角落。

凱基 農業部

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