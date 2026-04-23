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台股創高拉回…高股息低基期的營建股接棒？ 興富發強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
興富發台南台南九份子重劃區的建案「悦讀耶魯」。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
興富發台南台南九份子重劃區的建案「悦讀耶魯」。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

台股23日開高後一度大漲1,043.48點，但大盤指數創高後出現下殺，最低崩至37,164.44點，終場收37,714.15點，下跌164.32點，跌幅0.43%。各類股集體大跌之際，營建類股逆勢翻紅，而興富發（2542）因擬配發每股現金股利4元，超額配息率達190%，股價早盤跳空漲停後鎖死到收盤，達欣工（2535）、潤隆（1808）、國建（2501）等也都維持漲勢。

今日台股如坐大怒神，開高後一度衝達38,921.95點，但沒多久旋即下殺，一度大跌至37,164.44點，下跌714.03點，高低點震盪達1,757.51點， 振幅4.6%。櫃買市場震幅更加劇烈，開盤最高衝到404.55點，不到10點便急殺翻黑，最低觸及371.73點，高低點振幅達8.3%。

但上市營建指數相對有撐，終場收紅，上漲0.72%，為今日上市最強類股。領頭羊興富發開盤即跳空漲停，一路鎖死到收盤，漲停排隊買單破3.6萬張，成交量8,868張，收37.4元。

興富發公告配息政策，擬配發每股現金股利4元，超額配息率達190%，依收盤價37.4元計算，現金殖利率10.7%。興富發2025年稅後純益44.37億元，年減29.4%，每股純益（EPS）2.1元。

興富發表示，去年由於部分案量因缺工遞延，因此獲利衰退，不過仍決定超額配息，主要是今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等，中長期動能無虞。

未來五年交屋也有看頭，2027年完工量743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

配息 股利 台股

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