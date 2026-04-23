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台股高低震盪1,700點爆量收黑 短線過熱、38,000點反轉和高油價埋殺機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台股高低震盪1,700點爆量收黑。路透
台股高低震盪1,700點爆量收黑。路透

台灣股市周四盤中大漲逾1,000點後又一度下挫逾700點，終場收跌113.5點，收在37,764.96點。市場人士認為，可能原因有三：

一、短線過熱

群益投顧副總經理曾炎裕告訴路透：「短線過熱，回檔修正，有點多殺多。」他指出，台股基本面依舊看好，但資金移動出現變化，從近39,000點的歷史新高回檔2,000至3,000點也合理 。

二、 38,000 點觸發減碼信號

彭博指出，不少交易者以 38,000 點作為減碼避險的觸發信號。此外，周四的走勢無疑偏向負面，在成交量放大之下，跟隨多數亞洲同儕翻黑。積極的交易者會察覺，這走勢可能形成「外包黑K」（outside bearish reversal），通常預告短期內將進一步走跌。

滙豐策略師發布報告，對台股維持「中立」，但將印度股市由「中立」降為「減碼」，理由是考慮到印度「對進口能源的依賴，以及對通膨和內需可能產生的連鎖反應」，獲利復甦的持久性仍不明朗。

滙豐將南韓股市由「減持」調高為「中立」，認為外資重押的部位已有所消化，部分擁擠交易的壓力也已緩和。

三、油價還在漲

原油期貨周四盤中劇烈震盪，但上漲力道已足以讓總經交易者相信，該是重新防禦布局的時候了。

MSCI 世界指數本月已上漲逾 8%，且下周行程表排滿了各大央行的會議，市場有強烈動機獲利了結。交易者也對突然湧現的 AI 需求「超級周期」論調保持警戒。通常某個題材得到廣泛迴響之際，往往就是入袋為安的時機。

讓局勢更形複雜的是，布蘭特原油合約正轉倉至 7 月，這給了投機客更充裕時間將期貨推升至 100 美元大關，進而觸發跨資產的連鎖崩跌。

由於美伊談判陷入僵局，加上荷莫茲海峽持續封閉推升油價，導致美股創新高後風險信心轉趨惡化，股市和債市雙雙下跌。

標普 500 指數和科技股為主的那斯達克100 指數期貨周四午後均下跌 0.5%。布蘭特原油期貨上漲 1% 至每桶約 103 美元。

澳洲聯邦銀行雪梨貨幣策略師 Carol Kong說：「我仍認為市場很快會意識到，要達成長期協議還有很長的一段路要走，且能源價格在回落之前，很可能還會進一步上漲。」

彭博 路透 油價 台股

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