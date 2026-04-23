台股爆量1.4兆元、高低差1757點！台積收漲30元 拉高指數收跌164點

台股23日收盤下跌164.32點，終場以37,714.15點作收，成交量1兆4,014.97億元；台積電（2330）收盤價2,080元，上漲30元，漲幅1.46%。

台股今日盤中大幅震盪，早盤衝上38,921點，卻一路下殺到37,164點，高低差距1,757點；多檔股票由漲停殺到滑落平盤，但台積電盤中始終維持在平盤之上，並努力拉高指數，今日貢獻拉高指數約240點；鴻海（2317）、鴻勁（7769）及欣興（3037）也在多頭使力下，助攻指數。

今日成交金額大且走高為：鴻海、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、采鈺（6789）、新盛力（4931）、鴻勁、金像電（2368）及良維（6290）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、台達電（2308）、穩懋（3105）、華通（2313）、威剛（3260）、群聯（8299）及聯電（2303）。

群益投顧表示，技術面延續多頭趨勢，有利短線偏多表現，惟遇急漲反須提防獲利賣壓可能。盤面題材族群輪動表現，依短期均線變化順勢換股操作。

永豐期貨表示，資金逐步適應地緣政治事件的反覆干擾，政治不確定性仍高，但市場更傾向解讀為選舉操作的一環，畢竟期中選舉對川普而言至關重要，穩定金融市場與壓低外部衝突風險本來就是必要手段，這也讓資金不再過度恐慌撤出風險資產，而是重新聚焦企業獲利與產業基本面。

台股櫃買指數長時間強於加權指數，其實就是典型資金外溢的健康輪動，過去一段時間以台積電為核心的權值股漲多後進入整理，資金自然轉往中小型成長股尋求更高報酬，這種從龍頭擴散到次產業鏈與中小股的過程，代表多頭結構並未瓦解，反而是在進行良性的籌碼再分配。

但關鍵的是，這段期間台積電的整理並沒有伴隨基本面轉弱，反而在先進製程、AI訂單與資本支出預期仍維持強勢，目前盤勢本質上是「權值休息、小型接棒」，而不是空頭啟動，當櫃買指數漲勢逐步趨緩、評價面開始偏高之際，資金勢必會尋找新的低風險承接點，而台積電作為全球半導體核心資產，極有可能成為資金回流的首選，一旦權值重新轉強，加權指數的推升力道將會明顯放大，市場情緒也會同步轉向樂觀，屆時指數挑戰甚至突破4萬點將不再只是情緒預期，而是資金結構與基本面共振下的自然結果。