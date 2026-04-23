台股早盤大漲1043點、39K差臨門一腳 賣壓出籠一度跌714點 台積電力撐

美股四大指數22日全數收紅，且以費半指數上漲2.7%最高，台股23日開高，一度大漲1,043點至38,921點，逼近39K大關，然而隨即賣壓出籠，最低一度下殺714點至37,164點。台積電（2330）最高上漲85元至2,135元，且力守上漲態勢，撐住指數。

永豐期貨指出，中東局勢再度升溫本來應該對全球風險資產形成壓力，但市場反應明顯趨於鈍化，顯示資金已經逐步適應地緣政治事件的反覆干擾，加上美國總統川普釋出「無限期延長停火」的說法，雖然政治不確定性仍高，但市場更傾向解讀為選舉操作的一環，畢竟期中選舉對川普而言至關重要，穩定金融市場與壓低外部衝突風險本來就是必要手段，這也讓資金不再過度恐慌撤出風險資產，而是重新聚焦企業獲利與產業基本面。

永豐期貨表示，回到台股結構來看，櫃買指數長時間強於加權指數，其實就是典型資金外溢的健康輪動，過去一段時間以台積電為核心的權值股漲多後進入整理，資金自然轉往中小型成長股尋求更高報酬，這種從龍頭擴散到次產業鏈與中小股的過程，代表多頭結構並未瓦解，反而是在進行良性的籌碼再分配，更關鍵的是，這段期間台積電的整理並沒有伴隨基本面轉弱，反而在先進製程、AI訂單與資本支出預期上仍維持強勢，換句話說目前的盤勢本質上是「權值休息、小型接棒」，而不是空頭啟動，當櫃買指數漲勢逐步趨緩、評價面開始偏高之際，資金勢必會尋找新的低風險承接點，而台積電作為全球半導體核心資產，極有可能成為資金回流的首選，一旦權值重新轉強，加權指數的推升力道將會明顯放大，市場情緒也會同步轉向樂觀，屆時指數挑戰甚至突破四萬點將不再只是情緒預期，而是資金結構與基本面共振下的自然結果。