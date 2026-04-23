改1股交易跟現在買零股不是一樣？這「3點」差很多…無法直上現實原因曝光

台股零股交易今年底將迎來大變革！盤中零股開盤預計從9：10 提早到9：00，小資族終於不用再吃晚開盤的悶虧。

但也引發市場熱烈討論：「何不乾脆把台股全面改成1股交易就好？」到底1股交易，跟現在的零股制度有什麼不同？背後又有哪些推不動的現實難題？

要釐清這項議題，得先從台股長久以來以「張」（1000股）為標準單位的歷史看起。

現行盤中零股交易屬於「雙軌制」，等於是在既有架構下額外開闢一個平行市場。當投資人買賣1至999股時，委託單會進入專屬的撮合系統，這也導致同一檔股票出現了兩套不同的交易標準。

制度上差異，使小額投資人在交易速度與工具選擇上處於相對弱勢的起跑點。

整股投資人可以靈活運用當沖、融資融券等信用工具，但零股現階段受到嚴格限制，僅能採取全額交割。

整股市場早已全面實施逐筆撮合、立刻成交，但 零股目前仍維持每5秒才撮合一次 的延遲機制。

相對，市場提倡的全面1股交易（單軌制），則是直接打破「張」的框架，將整個台股市場的基礎交易單位統一降至1股。

這代表未來不再有整股與零股的分野，無論是買進1股或1000股，所有人都將在同一個主市場內進行交易。

意味著每一位參與者都能享有完全一致的9：00開盤時間、毫秒級的逐筆撮合效率，以及相同的信用交易權限，從根本上實現真正的交易制度平權。

雖然全面改成1股交易能徹底解決小資族待遇不平等的痛點，但金管會等主管機關目前還是不敢貿然點頭。最主要的原因是，這等於要把整個台灣證券業的底層基礎系統「砍掉重練」，短期內會直接面臨三個超大難關：

現在證交所和各大券商的電腦主機，預設的運算邏輯全都是以「張」為單位。

若把基本單位直接縮小成1股，市場上的委託單封包和撮合次數絕對會呈幾何級數大暴增；在硬體設備還沒全面升級的情況下，突然湧入這麼龐大的資料量，很容易造成報價卡頓、甚至引發系統大當機，這對金融市場的穩定性是極大的威脅。

2、看盤APP程式碼要打掉重寫

手機裡用的券商下單APP、各種看盤軟體跟API串接，背後的運算邏輯全都是建立在「張」的基礎上。

要全面改制，就代表全台灣的證券系統程式碼都要大改版並重新測試；不只要砸下鉅額的轉換成本，萬一在系統切換的過渡期出現報價錯誤或bug，衍生的資訊風險實在太高。

3、交割與行政後勤壓力山大

股票買賣不只是螢幕上的數字跳動，背後還牽涉到銀行扣款交割、寄發股東會通知書、精算配息小數點等繁瑣的後勤作業。

如果交易單位細化到1股，整體行政作業量會跟著翻倍成長，光是這些飆升的後台處理成本，就足以讓中小型券商和處理股務的機構喘不過氣來。