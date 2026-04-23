快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

改1股交易跟現在買零股不是一樣？這「3點」差很多…無法直上現實原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台股零股交易預計年底提前至9:00開盤，解決小資族時間落差痛點，但面對市場呼籲全面改採1股交易，主管機關考量系統當機、APP重寫與後勤壓力等三大現實難關而難以貿然實行。圖／聯合報系資料照片
台股零股交易預計年底提前至9:00開盤，解決小資族時間落差痛點，但面對市場呼籲全面改採1股交易，主管機關考量系統當機、APP重寫與後勤壓力等三大現實難關而難以貿然實行。圖／聯合報系資料照片

台股零股交易今年底將迎來大變革！盤中零股開盤預計從9：10 提早到9：00，小資族終於不用再吃晚開盤的悶虧。

但也引發市場熱烈討論：「何不乾脆把台股全面改成1股交易就好？」到底1股交易，跟現在的零股制度有什麼不同？背後又有哪些推不動的現實難題？

改1股交易 與現在的買零股有何差別？

要釐清這項議題，得先從台股長久以來以「張」（1000股）為標準單位的歷史看起。

現行盤中零股交易屬於「雙軌制」，等於是在既有架構下額外開闢一個平行市場。當投資人買賣1至999股時，委託單會進入專屬的撮合系統，這也導致同一檔股票出現了兩套不同的交易標準。

1.開盤時間

整股於9：00準時開盤，零股卻必須遞延至9：10才能產出首筆撮合。

2.撮合效率

整股市場早已全面實施逐筆撮合、立刻成交，但零股目前仍維持每5秒才撮合一次的延遲機制。

3.交易工具

整股投資人可以靈活運用當沖、融資融券等信用工具，但零股現階段受到嚴格限制，僅能採取全額交割。

制度上差異，使小額投資人在交易速度與工具選擇上處於相對弱勢的起跑點。

相對，市場提倡的全面1股交易（單軌制），則是直接打破「張」的框架，將整個台股市場的基礎交易單位統一降至1股。

這代表未來不再有整股與零股的分野，無論是買進1股或1000股，所有人都將在同一個主市場內進行交易。

意味著每一位參與者都能享有完全一致的9：00開盤時間、毫秒級的逐筆撮合效率，以及相同的信用交易權限，從根本上實現真正的交易制度平權。

編輯推薦

全面改制卡在哪？三大現實難關

雖然全面改成1股交易能徹底解決小資族待遇不平等的痛點，但金管會等主管機關目前還是不敢貿然點頭。最主要的原因是，這等於要把整個台灣證券業的底層基礎系統「砍掉重練」，短期內會直接面臨三個超大難關：

1、可能會塞爆當機

現在證交所和各大券商的電腦主機，預設的運算邏輯全都是以「張」為單位。

若把基本單位直接縮小成1股，市場上的委託單封包和撮合次數絕對會呈幾何級數大暴增；在硬體設備還沒全面升級的情況下，突然湧入這麼龐大的資料量，很容易造成報價卡頓、甚至引發系統大當機，這對金融市場的穩定性是極大的威脅。

2、看盤APP程式碼要打掉重寫

手機裡用的券商下單APP、各種看盤軟體跟API串接，背後的運算邏輯全都是建立在「張」的基礎上。

要全面改制，就代表全台灣的證券系統程式碼都要大改版並重新測試；不只要砸下鉅額的轉換成本，萬一在系統切換的過渡期出現報價錯誤或bug，衍生的資訊風險實在太高。

3、交割與行政後勤壓力山大

股票買賣不只是螢幕上的數字跳動，背後還牽涉到銀行扣款交割、寄發股東會通知書、精算配息小數點等繁瑣的後勤作業。

如果交易單位細化到1股，整體行政作業量會跟著翻倍成長，光是這些飆升的後台處理成本，就足以讓中小型券商和處理股務的機構喘不過氣來。

零股 台股 金管會 證交所

延伸閱讀

0050一年賺200萬還加碼質押？他靠「越跌越買＋借160萬」放大報酬

00981A規模破1800億！網憂「長太大拖累績效」內行點破3大致命傷

0056配1元創近期新高！專家讚「息利雙收」：波段落袋為安很合理、存股續抱也很好

僅30分鐘夢碎！台股早盤狂噴近千點「不想上班」…瞬間無情大跳水 網：含淚抽回離職單

相關新聞

改1股交易跟現在買零股不是一樣？這「3點」差很多…無法直上現實原因曝光

台股零股交易制度將在年底迎來重大變革，開盤時間提前至9：00，解決小資族的悶虧問題。然而，全面改為1股交易面臨三大挑戰，包括核心系統升級、程式碼重寫及後勤作業壓力，主管機關仍持保留態度。

台股爆量1.4兆元、高低差1757點！台積收漲30元 拉高指數收跌164點

台股23日收盤下跌164.32點，終場以37,714.15點作收，成交量1兆4,014.97億元；台積電（2330）收盤價2,080元，上漲30元，漲幅1.46%。

台股爆天量震千點可以進場買？分析師：避開3族群

台股23日集中市場衝高後翻黑，盤中高低點震盪高達1,757點，振幅4.63%，櫃買市場更慘烈，盤中振幅達8.3%；台股爆量震盪逾千點，是要進場買還是先跑再說？證券分析師認為，台股「拉大殺小」，主要是漲多股修正，但多頭行情並未結束，只是漲多休息，操作上可在拉回時布局大型股、IC設計股，但暫時避開三個族群。

松川精密上市滿6個月 4月24日起得融資券交易

臺灣證券交易所公告，松川精密（7788）上市股票自24日起得為融資融券交易。

台股高低震盪1,700點爆量收黑 短線過熱、38,000點反轉和高油價埋殺機

台灣股市周四盤中大漲逾1,000點後又一度下挫逾700點，終場收跌113.5點，收在37,764.96點。市場人士認為，可能原因有三：

台股早盤大漲1043點、39K差臨門一腳 賣壓出籠一度跌714點 台積電力撐

美股四大指數22日全數收紅，且以費半指數上漲2.7%最高，台股23日開高，一度大漲1,043點至38,921點，逼近39K大關，然而隨即賣壓出籠，最低一度下殺714點至37,164點。台積電（2330）最高上漲85元至2,135元，且力守上漲態勢，撐住指數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。