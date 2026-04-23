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台股大怒神！千金股21漲停瞬崩9跌停 台積電強撐、印能科技逆飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電。記者尹慧中／攝影 尹慧中
台積電。記者尹慧中／攝影 尹慧中

台股23日上演史詩級震盪，在台積電（2330）衝上2,135元新高帶動下，大盤早盤一度飆漲逾千點、攻上38,921點，但隨美股期指翻黑急殺，指數瞬間反轉下挫，盤中震盪幅度高達1,757點，多空情緒劇烈翻轉，不到12:00成交值已暴衝至1.1兆元以上。

千金族群同步上演極端盤勢。早盤在多頭推升下，千金股在台燿（6274）敲門之下，一度擴張至49檔，並出現高達21檔漲停盛況，但隨盤勢急轉直下，漲停潮快速退散，資金撤退避險，盤面一度同步出現9檔個股觸及跌停，形成劇烈多空拉鋸，高價股結構快速重組。

其中光聖（6442）、昇達科（3491）、萬潤（6187）等指標股跌停鎖死，成為盤面主要賣壓來源，也使千金族群規模收斂至約45檔，短線氣氛明顯降溫。

不過在劇烈震盪之中，仍有少數高價權值與AI核心股扮演撐盤要角，包括台積電、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、新代（7750）、亞德客-KY（1590）、金像電（2368）與勤誠（8210）等個股維持高檔震盪，成為盤面少數多頭火種，穩住指數下檔空間。

其中台積電持續扮演多頭核心，單檔貢獻大盤約200點，成為撐盤最大支柱；印能科技則逆勢走強，盤中勁揚逾8%，在震盪盤中表現相對突出。

觀察早盤創高千金名單，涵蓋信驊（5274）、穎崴（6515）、健策（3653）、鴻勁（7769）、台光電（2383）、印能科技（7734）、聯發科（2454）、新代、台積電、竑騰（7751）、台達電（2308）、雙鴻（3324）、富世達（6805）、亞德客-KY、奇鋐（3017）、勤誠、貿聯-KY、萬潤、金像電、聯亞（3081）與創意等，顯示AI伺服器、高速傳輸與先進製程仍為資金核心主軸。

其中印能科技為市場焦點。公司為國內首家導入量產高壓高溫烤箱設備廠商，主攻先進封裝製程中的氣泡與翹曲問題，法人指出其在除泡機市場全球市占高達80%，受惠AI擴產潮，訂單能見度已延伸至2026年底。

展望後市，法人認為印能科技毛利率有望維持60%以上，隨第四代產品與新一代設備出貨推進，營運動能可望持續走升，2026年營益率甚至有機會優於今年，長線成長動能仍具想像空間。

整體而言，千金族群今日呈現「早盤全面創高、盤中劇烈反轉」的極端走勢，在高波動環境下，資金快速由追價轉向防守，盤面進入權值與AI核心股撐盤的分化格局，後續多頭延續力仍取決於權值穩定度與產業基本面支撐強度。

昇達科 科技 台積電

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