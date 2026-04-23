台股跑太遠瞬間沒電？盤中跌停家數衝破80家 午盤上市櫃量能衝破1.4兆

台股23日開高後一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，但大盤指數創高後出現下殺，崩逾600點，櫃買指數也跳水，盤中一度大跌逾5%，台股瞬間變盤，恐慌賣壓出籠，統計至中午12點上市櫃跌停家數超過80家，加權指數和櫃買成交量能也放大至1.4兆。

大盤指數創高後出現下殺， 盤中翻黑，一度下滑至37,164.44點，下跌714.03點，高低點震盪達1,757.51點， 振幅4.6%。櫃買市場震幅更加劇烈，開盤最高衝到404.55點，不到10點便急殺翻黑，最低觸及371.73點，高低點振幅達8.3%。

上市類股指數只剩半導體維持紅盤，由微矽電子-創（8162）、創意（3443）、矽力*-KY（6415）、采鈺（6789）等所貢獻帶動，其中微矽電子-創漲停，創意仍大漲逾7%。上櫃則全數翻黑。

跌停家數統計至中午12點上市櫃合計約80家，以矽光子、低軌衛星、部分PCB相關族群、部分台積電設備股、被動元件跌勢最重，矽光子中光聖（6442）、全新（2455）、沛亨（6291）、訊芯-KY（6451）、前鼎（4908）、光鋐（4956）等盤中摜跌停，低軌衛星概念股中兆赫（2485）、萊德光電-KY（7717）、仲琦（2419）、啟碁（6285）等也跌停，PCB相關則有敬鵬（2355）、大量（3167）、台虹（8039）等。

截至中午12點，上市櫃成交量能今日放大至超過1.4兆元，上市加權指數成交量破1.1兆。