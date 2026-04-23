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台股爆天量震千點可以進場買？分析師：避開3族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
證券分析師認為，台股「拉大殺小」，主要是漲多股修正，但多頭行情並未結束，只是漲多休息，操作上可在拉回時布局大型股、IC設計股，但暫時避開三個族群。記者余承翰／攝影
證券分析師認為，台股「拉大殺小」，主要是漲多股修正，但多頭行情並未結束，只是漲多休息，操作上可在拉回時布局大型股、IC設計股，但暫時避開三個族群。記者余承翰／攝影

台股23日集中市場衝高後翻黑，盤中高低點震盪高達1,757點，振幅4.63%，櫃買市場更慘烈，盤中振幅達8.3%；台股爆量震盪逾千點，是要進場買還是先跑再說？證券分析師認為，台股「拉大殺小」，主要是漲多股修正，但多頭行情並未結束，只是漲多休息，操作上可在拉回時布局大型股、IC設計股，但暫時避開三個族群。

台股23日以37,971.69點開出，上漲93.22點、台積電（2330）以2,090元開高後一度拉升至2,135元，創歷史新高，大盤指數一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，寫歷史新高，但聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等卻開高走低盤中翻黑。

大盤指數在衝高後下殺翻黑，一度下滑至37,164.44點，下跌714.03點，高低點震盪達1,757.51點， 振幅4.63%；大盤指數急挫後一度再往上拉至平盤附近，可惜賣壓加重下再往下殺； 櫃買市場早盤以396.15點開高後一度衝達404.55點，寫歷史新高，但隨後一路下跌翻黑至371.73點，高低點震盪32.82點，振幅8.3%。

台股集中市場及櫃買市場盤中成交量逾1.4兆元， 下跌家數超過1,600家，在爆量又震盪逾千點的情況下，市場氣氛凝重，這時候還可以進場買進嗎？

證券分析師張陳浩認為，集中市場衝高後下殺翻黑，在「拉大殺小」下， 櫃買市場跌勢更重，但多頭行情並未結束，只是漲多休息；不過，張陳浩提醒包括記憶體、低軌衛星、被動元件等暫時應先避開。

張陳浩強調，大型股包括台積電、台達電、台光電（2383）、日月光投控（3711）；IC設計的聯發科、祥碩（5269），IP股的世芯-KY（3661）、創意（3443）、M31（6643）等，可在拉回時布局；另外，CPO、CCL、ABF等3個族群則可以先觀察，等整理結束出現量縮時還有表現機會。

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