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停利賣壓出籠 台股千點巨震、今年最強台股 ETF 率先打入跌停

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美國與伊朗之間的停火期限延長，帶動亞洲股市早盤紛紛走揚，不過隨著美國與伊朗新一輪和平談判前景未明下，油價再度飆升，創高的停利賣壓也隨之出籠，今年最強的台股ETF-元大富櫃50（006201）23日盤中回吐獲利，跌幅達10%，但溢價仍超過5%，投資人進場前應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，且務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。

在亞洲股市表現上，日本日經指數今日早盤首度突破6萬點大關，同時韓國股市KOSPI指數也創下新高，台股也朝39K發動攻勢，盤中最高達38,921點，然劇烈震盪，高低點差距1,757.51點。

而代表中小型股的櫃買指數早盤衝上404.55點，首度突破400點關卡，累計今年來漲幅攀升至46.44%，率先由紅翻黑，從上漲2.39%到下跌超過5.9%，盤中跌幅持續擴大中，最低下探371.73點，摜破5日均線，朝10日均線下探。

元大富櫃50追蹤富櫃五十指數，近期在櫃買市場受到資金關注下，成交量增，今日盤中成交超過2,000張，已經創下2019年7月來新高，但隨之溢價也偏高，溢價仍超過5%，昨日收盤溢價高達9.39%、近五日平均溢價2.9%。

元大富櫃50前十大成分股包含股王信驊（5274）、旺矽（6223）、群聯（8299）、力旺（3529）、台燿（6274）、聯亞（3081）、穩懋（3105）、世界（5347）、環球晶（6488）。

截至22日，今年來加權報酬指數累計上漲31.11%、中小型股表現更加突出，OTC報酬指數累計漲43.48%，同期間，台股ETF前十強依序為元大富櫃50的84.32%、富邦台灣半導體（00892）73.67%、中信上櫃ESG 30（00928）的64.81%、元大台灣50正2（00631L）的64.06%、群益臺灣加權正2（00685L）的64.05%、國泰臺灣加權正2（00663L）的63.82%、主動群益科技創新（00992A）63.57%、富邦臺灣加權正2（00675L）的63.25%、野村臺灣新科技50（00935）的62.87%、主動統一台股增長（00981A）62.64%。

日本 美國 韓國

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