台股震盪翻黑之際 股后穎崴逆勢走揚、高檔續強

台股23日早盤雖受美股續強激勵開高，一度衝上38,921點、改寫盤中新高，但隨後賣壓湧現，指數急殺翻黑，盤中最低下探37,232點，高低震盪達1,689點。在大盤劇烈震盪之際，高價股表現分歧，股后穎崴（6515）仍逆勢走揚，成為盤面抗震指標之一。

穎崴股價來到10,950元，上漲220元、漲幅2.05%，盤中高點11,490元，雖然一度拉回，但仍維持紅盤之上，成交量242張，展現高價股中的相對強勢。

穎崴先前公布自結數，3月稅後純益2.86億元，年增46%，每股純益達8.01元，累計今年首季每股純益19.53元，改寫單季新高；公司受惠AI、HPC及ASIC需求升溫，高階測試座與MEMS探針卡產能維持吃緊，帶動營運動能同步升溫。

除獲利繳出亮眼成績，穎崴擴產進度也為後市增添想像空間。公司高雄仁武新廠已於4月啟用，上半年整體產能可望提升約三至四成，隨新增產能陸續開出，在手訂單與高階產品比重提升下，營收與毛利結構可望續獲支撐。