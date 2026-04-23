低軌衛星夢碎？SpaceX 示警掀跌停潮 「這檔」逆勢走強成亮點

台股今日上演「大怒神」行情，早盤在台積電（2330）等權值股集體創高帶動下，大盤一度大漲逾千點；但，隨美股期指翻黑急殺，盤勢瞬間反轉，指數震盪幅度超過1,600點。其中，低軌衛星族群遭利空突襲，成為盤面重災區，多檔下殺跌停，增添大盤空壓。

市場賣壓主因來自SpaceX最新IPO文件釋出保守訊號。儘管特斯拉執行長馬斯克先前高喊「太空AI資料中心」為未來主流，但SpaceX在申請文件中坦言，軌道AI運算與太空資料中心仍處初期階段，涉及高度複雜且未經驗證技術，「可能無法實現商業可行性」，與先前市場預期形成強烈反差。

受此衝擊，台灣相關供應鏈紛紛重挫。盤面上，昇達科（3491）、華通（2313）、燿華（2367）、兆赫（2485）、啟碁（6285）、大眾控（3701）、敬鵬（2355）等指標股全面走弱，族群一度近15檔亮綠燈。法人指出，市場原先預期太空AI將帶動高階PCB、通訊模組與材料需求爆發，如今SpaceX態度轉趨保守，短線恐動搖題材信心。

進一步觀察個股基本面，昇達科為SpaceX策略供應商，低軌衛星營收占比已逼近八成，對相關發射與建置進程高度敏感；華通與燿華則主攻高階太空用PCB，原本有望藉由高門檻產品提升毛利結構，但若太空AI進展不如預期，產品升級動能恐受壓抑。

不過，產業長線仍未全然轉空。SpaceX此次揭露風險，主要基於法規要求與技術現況，並非否定未來發展潛力；同時，公司規劃募資750億美元、估值上看1.75兆美元，顯示市場對太空經濟仍具高度期待。

此外，在一片綠油油的跌停潮中，萬泰科（6190）成為族群中少數力撐高檔的標的。萬泰科董事長張銘烈日前表示，受惠低軌衛星地面接收器需求，今年營收預計突破百億元。不同於開發中的太空資料中心，萬泰科專注於已量產的地面設備線材，大客戶訂單從去年的500萬套倍增至今年1,000萬套，且2026年還有新客戶加入，展現相對穩健的實質獲利支撐。

整體而言，低軌衛星族群短線受消息面衝擊劇烈震盪，但產業長期趨勢仍取決於技術落地與商業模式成熟度，後續需持續觀察SpaceX發射進度與實際應用發展。