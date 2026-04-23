台股衝破38K後翻黑！台積2,135元創天價 三風險不可忽視

台股近日難掩盛世芳華，已連八個交易日盤中刷新高，不過23日盤中上演戲劇性走勢，早盤率先衝破38K、最高達38,921點再創高，一度叩關39K，但不到11點整，卻由紅翻黑，最低達37,251點；台積電（2330）則以2,135元創歷史新高。展望後市，仍具三大利多、三大風險訊號，操作上停看聽。

展望後市，台股具三大利多、三大風險訊號，操作上停看聽。三大利多為：一、基本面強勁，矽島業績爆發。上市櫃公司首季營收達14.36兆元，年增逾兩成。美國科技七巨頭財報周，以及六月台北國際電腦展，將為半導體、散熱、CPO等AI供應鏈注入持續性上攻火種。

二、 資金活水澎湃，匯率與配息共振。台幣近期由貶轉升，吸引外資回補，四月買超將近4千億元。此外，去年上市櫃公司獲利豐厚，預計發放約3兆元現金股利，龐大內資為台股下檔提供支撐。三、地緣政治影響鈍化。市場預期地緣衝突將在五月迎來轉折點，5月15日川習會前有望落幕。

三大風險訊號則為：一、台股估值過熱、乖離率高。此外，目前台股市值占GDP比率高達418%創歷史新高，遠超美、日、韓等主要經濟體；高價股本益比平均達55倍。

二、槓桿資金升溫。融資餘額已衝破4,300億元，融資維持率達逾195%的歷史高點，與此相對的是，八大官股券商四月累計賣超近千億元，官方對當前點位持保守態度。三、聯準會潛在鷹派立場，可能對資金流動性造成衝擊。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清表示，台股目前處於「漲勢難測終點」的強勢多頭，操作建議「不預設高點，但須嚴設停損」。在五月可能迎來回檔修正，布局應以AI主軸為核心，並保留適度現金，居高思危。

此外，若指數連兩日跌破周線且未能迅速站回，應視為高檔訊號，35,529點為關鍵支撐，可視為多頭重要防線。考量4月已大漲逾6,000點，5月若出現3,000至4,000點回檔，仍屬合理整理區間。操作宜審慎應對，採取「停看聽」策略。