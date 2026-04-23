台股創高後翻黑 高低點震盪1,689點、振幅4.45%

台股23日開高後一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，由權王台積電（2330）領軍，但大盤指數創高後出現下殺， 盤中翻黑，一度下滑至37,232.95點，下跌645.52點，高低點震盪達1,689點， 振幅4.45%。

美股周三受惠川普延長美伊停火與財報利多帶動下強勢走高，科技股領軍推升標普500、那指與費半指數齊創新高，輝達上漲1.3%、美光上漲8.48%、台積電ADR飆升5.26%。

台股23日以37,971.69點開出，上漲93.22點、台積電以2,090元開高後一度拉升至2,135元，創歷史新高，大盤指數一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，寫歷史新高，但聯發科、台達電、廣達等卻開高走低盤中翻黑。

大盤指數在衝高後下殺翻黑，一度下滑至37,232.95點，下跌645.52點，高低點震盪達1,689點， 振幅4.45%；大盤指數急挫後一度再往上拉至平盤附近，可惜賣壓加重下再往下殺， 盤中下跌逾300點，成交值逾9,000億元。