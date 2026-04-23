快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

台股創高後翻黑 高低點震盪1,689點、振幅4.45%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股23日開高後一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，由權王台積電（2330）領軍，但大盤指數創高後出現下殺， 盤中翻黑，一度下滑至37,251.45點，下跌627.02點，高低點震盪達1,670.5點， 振幅4.41%。（聯合報系資料照）
台股23日開高後一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，由權王台積電（2330）領軍，但大盤指數創高後出現下殺， 盤中翻黑，一度下滑至37,251.45點，下跌627.02點，高低點震盪達1,670.5點， 振幅4.41%。（聯合報系資料照）

台股23日開高後一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，由權王台積電（2330）領軍，但大盤指數創高後出現下殺， 盤中翻黑，一度下滑至37,232.95點，下跌645.52點，高低點震盪達1,689點， 振幅4.45%。

美股周三受惠川普延長美伊停火與財報利多帶動下強勢走高，科技股領軍推升標普500、那指與費半指數齊創新高，輝達上漲1.3%、美光上漲8.48%、台積電ADR飆升5.26%。

台股23日以37,971.69點開出，上漲93.22點、台積電以2,090元開高後一度拉升至2,135元，創歷史新高，大盤指數一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，寫歷史新高，但聯發科台達電、廣達等卻開高走低盤中翻黑。

大盤指數在衝高後下殺翻黑，一度下滑至37,232.95點，下跌645.52點，高低點震盪達1,689點， 振幅4.45%；大盤指數急挫後一度再往上拉至平盤附近，可惜賣壓加重下再往下殺， 盤中下跌逾300點，成交值逾9,000億元。

聯發科 台達電 大盤

延伸閱讀

台積電開低走高、股王股后再攀巔峰！台股漲逾250點、直逼37,900關卡

4月寫史上最大單月漲點 投顧老董說「沒有最高、只有更高」 原因

史上第一次！台股收盤千金股高達47檔 沒有4,000元擠不進前十大

外資買超116億元 買超仁寶4.9萬張最多…聯電、鴻海也獲大買

相關新聞

台股衝破38K後翻黑！台積2,135元創天價 三風險不可忽視

台股近日難掩盛世芳華，已連八個交易日盤中刷新高，不過23日盤中上演戲劇性走勢，早盤率先衝破38K、最高達38,921點再創高，一度叩關39K，但不到11點整，卻由紅翻黑，最低達37,251點；台積電（2330）則以2,135元創歷史新高。展望後市，仍具三大利多、三大風險訊號，操作上停看聽。

台積電飆2,125元牽手股王、股后再創天價！台股飆漲逾950點 劍指39K

美股昨夜受惠川普延長美伊停火與財報利多帶動下強勢走高，科技股領軍推升標普500、那指與費半指數齊創新高，輝達漲1.3%、美光漲8.48%、台積電（2330）ADR也飆升5.26%，帶動台指期夜盤大漲530點。

台股震盪翻黑之際 股后穎崴逆勢走揚、高檔續強

台股23日早盤雖受美股續強激勵開高，一度衝上38,921點、改寫盤中新高，但隨後賣壓湧現，指數急殺翻黑，盤中最低下探37,232點，高低震盪達1,689點。在大盤劇烈震盪之際，高價股表現分歧，股后穎崴（6515）仍逆勢走揚，成為盤面抗震指標之一。

低軌衛星夢碎？SpaceX 示警掀跌停潮 「這檔」逆勢走強成亮點

台股今日上演「大怒神」行情，早盤在台積電（2330）等權值股集體創高帶動下，大盤一度大漲逾千點；但，隨美股期指翻黑急殺，盤勢瞬間反轉，指數震盪幅度超過1,600點。其中，低軌衛星族群遭利空突襲，成為盤面重災區，多檔下殺跌停，增添大盤空壓。

台股創高後翻黑 高低點震盪1,689點、振幅4.45%

台股23日開高後一度衝達38,921.95點，大漲1,043.48點，由權王台積電（2330）領軍，但大盤指數創高後出現下殺， 盤中翻黑，一度下滑至37,232.95點，下跌645.52點，高低點震盪達1,689點， 振幅4.45%。

櫃買連12紅後 今爆量急殺翻黑！盤中一度大跌近5%

台股23日出現巨震！大盤指數一度大漲超過1,000點，但早上9點半後賣壓出籠，指數一路快速下滑並翻黑，櫃買市場震幅更加劇烈，開盤最高衝到404.55點，不到10點便急殺翻黑，最低觸及375.45點，高低點振幅達7.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。