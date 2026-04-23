櫃買連12紅後 今爆量急殺翻黑！盤中一度大跌近5%

台股23日出現巨震！大盤指數一度大漲超過1,000點，但早上9點半後賣壓出籠，指數一路快速下滑並翻黑，櫃買市場震幅更加劇烈，開盤最高衝到404.55點，不到10點便急殺翻黑，最低觸及375.45點，高低點振幅達7.7%。

早上台股不論大盤或櫃買指數，皆一片歡天喜地，光是指標千金股，就高達21檔在9點半前創新高，包括信驊（5274）、穎崴（6515）、健策（3653）、鴻勁（7769）、台光電（2383）、創意（3443）、印能科技（7734）、聯亞（3081）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、聯發科（2454）、竑騰（7751）、新代（7750）、台積電（2330）、台達電（2308）、富世達（6805）、亞德客-KY（1590）、萬潤（6187）、金像電（2368）、雙鴻（3324）、勤誠（8210）等。

而其中漲停的有創意、印能科技、聯亞、貿聯-KY、勤誠5檔。但隨股市出現急殺，原先大漲的千金股幾乎一片黑壓壓，早盤漲勢最強的創意、印能科技、聯亞都漲停打開剩上漲逾3%，貿聯-KY較抗跌上漲剩6%，勤誠剩上漲逾5%。股王信驊則接近平盤，早上一度大漲逾7%的台光電也接近平盤。

觀察上櫃各類股指數，也都全數翻黑，跌幅最重的是光電股，下跌超過6%，而半導體、電子組件、化學工業、其他電子，盤中都下跌逾4%，電腦周邊指數也下跌近4%。

成量排行中，前十名也都全部下跌，僅元大台灣50反1（00632R）上漲；成值排行前十僅台積電、臻鼎-KY（4958）還維持漲勢，但臻鼎也接近平盤。