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外資喊多 聯亞及貿聯直奔漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資最新報告看好聯亞（3081）及貿聯-KY（3665）業績成長空間，調升其目標；兩檔股價23日直奔漲停板價。

儘管美系大行早先下修聯亞評等至中立（EW）， 但法說會後仍上修2026-2028年每股純益（EPS）至17.6/28.8/50.6元，以2027年79xPE評價，同步升目標。

券商承認早先低估聯亞因規模效益與產品組合優化帶來的獲利能力，同時也肯定與Sumitomo Electric簽五年長約綁定InP供給，券商預期能支撐接下來的營運表現，並消弭諸多不確定性。已宣布的資本支出增加及預期未來可能再上調 1–2 次，顯示明、後年展望持續轉強，動能來自新客戶導入、SiPh 設計升級至 1.6T／3.2T、製程由 2/3 吋轉至 4/6 吋，以及潛在 CPO 產品。券商預估第2季營收季增16%，續創新高。

美系大行指出，貿聯-KY的電源及數據互聯部分持續看好。

電源部分：美系大行表示，Blackwell GPU 機櫃大幅放量，明年受惠Rubin GPU機櫃及獨立 HVDC電源機櫃。

數據互連部分：AEC今、明年持續成長，2028年看3.2T產品的可行性，以及Credo 的 ALC滲透程度。光通部分也在成長，明年也有機會切入CPO裡shuffle box 組裝。券商上修2026-2027年EPS至74.8/120.8元，預估後年143.8元，以明年30xPE評價，同步升目標。

EPS 聯亞 貿聯

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