外資調升 ABF 三雄目標 上游原料供給吃緊

美系券商表示，鑑於上游原材料的T-glass 玻纖布及載板本身供給偏緊，部分載板交期已延長至最長約三個季度；且預期ASP還會進一步推升。除了ABF， E-glass供給吃緊也對BT有利。券商上修欣興（3037）、南電（8046）及景碩（3189）獲利預估，同步升目標。

近期陸續有外資調升ABF載板三雄目標價。美系券商維持ABF載板市場持續供需短缺自2028年的觀察不變，且會支撐漲價循環。券商觀察台廠今、明年資本支出平均落在增加三成以支應需求。券商上修欣興、南電及景碩三雄的獲利預估。

美系券商認為預估的供需缺口模型擴大，原預估2026、2027年1%及9%的供給短缺，現估擴大為3%、10%；2028年儘管會新增18%的供給，但供需缺口仍會放大至13%。券商認為近期內南電與景碩具備較高的調價彈性，但欣興則會在明年隨更多LTA到期後，出現更顯著的價格上調。