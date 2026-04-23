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台積電飆2,125元牽手股王、股后再創天價！台股飆漲逾950點 劍指39K
美股昨夜受惠川普延長美伊停火與財報利多帶動下強勢走高，科技股領軍推升標普500、那指與費半指數齊創新高，輝達漲1.3%、美光漲8.48%、台積電（2330）ADR也飆升5.26%，帶動台指期夜盤大漲530點。
23日，5月台指期率先發動攻勢，開盤大漲470點、報38,686點，金融期與電子期也聯袂開高。隨後，大盤開高93.22點、報37971.69點，並在台積電再創新高強勢領攻之下，漲點一度急拉至950點以上，直逼39,000關卡。
盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高40元、報2,090元，旋即再創新高2,125元；台達電（2308）開2,100元、鴻海（2317）開229.5元、聯發科（2454）開2,325元、日月光投控（3711）開474.5元。此外，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）同步續創天價。
類股方面，其他電子、電子零組件、半導體等漲幅居前，百貨、居家生活、紡織、鋼鐵等傳產股走勢相對疲弱。金寶（2312）、力積電（6770）、鴻海交投火熱。
回顧台股22日表現，大盤上漲273.36點、收37,878.47點，再創新高，惟成交量略縮至9,460.33億元。三大法人聯手買超1160.61億元，包括外資買超116.09億元、投信買超37.13億元、自營商買超7.38億元。
法人指出，台股周三盤中再寫38,096點新高，量能穩居9千億元之上，技術面呈現高檔鈍化格局，KD、RSI同步維持強勢，顯示多頭動能延續。在價量結構健康支撐下，盤勢仍偏多運行；台積電於北美技術論壇釋出先進製程藍圖，持續強化AI與高效能運算布局，為多頭再添關鍵動能。
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