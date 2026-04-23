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史上最強4月…台股單月狂飆 已漲逾6千點

聯合報／ 記者崔馨方黃彥宏、編譯陳律安／綜合報導

四月以來，台股勢如破竹，單月已大漲逾六一五五點，超越去年全年漲點，千金股檔數也將蓄勢挑戰五十檔，堪稱史上最強四月。

綜觀亞股，除了台股多頭士氣如虹，南韓股市也在昨日寫下歷史新高紀錄，首度衝破六千四百點關卡，反映人工智慧（ＡＩ）交易持續發威、企業獲利展望看俏，提振市場樂觀情緒，抵銷美伊和談前景不明的疑慮。

台股已連續七個交易日，盤中改寫歷史新高，昨日終場大漲二七三點，收在三七八七八點。

事實上，本周以來指數連三日勁揚，加上台積神山居高不墜，其他權值股則紛紛放量點火，推升指數強強滾，單周累計大漲一○七四點、四月以來飆漲六一五五點，已超越去年上漲的五九二八點，今年來則狂漲八九一四點，多頭火種燒遍半導體沃野，四萬大關指日可待。

此外，千金股目前高達四十七檔，昨日包括雙鴻、祥碩、印能科技、聯發科、ＡＥＳ—ＫＹ等五檔攻上漲停；九百元俱樂部方面，台燿、上詮、兆聯實業、牧德、華城等具備晉升潛力，總檔數將蓄勢挑戰五十檔、續寫歷史新紀錄。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等提醒，台股目前處於「漲勢難測終點」的強勢多頭，操作建議不預設高點，但須留意風險，並居高思危。

雖然美伊戰爭仍未停歇，不過，投資人目光已從區域衝突轉向基本面支撐，下周起市場將迎接關鍵的「美股超級財報周」，美國科技股財測展望，將成為引領台股多空走勢的重要風向球。

黃文清、第一金投顧董事長黃詣庭等指出，本次美股財報周的觀察重點，首要仍觀察微軟、谷歌、Meta及亞馬遜等科技巨擘，市場將高度聚焦於ＡＩ資本支出、技術架構創新等兩大核心。

首先，在ＡＩ資本支出方面，各大廠對於ＡＩ基礎建設的投入力道，將會決定全球ＡＩ供應鏈的景氣熱度；其次，在技術架構創新方面，例如谷歌TPU新架構的亮相與展望，將會影響後續半導體設備與代工需求的走向。

法人表示，這四大科技巨頭的業績表現與展望，將直接決定台股ＡＩ供應鏈的短線位階是否具備足夠的「續航力」，帶領台股站穩三萬八千點並持續上攻。

台股 AI 台積電

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