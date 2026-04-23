台股狂飆拚最強單月 本月來勁揚逾6,155點 超越去年全年漲點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股近來多頭士氣如虹，昨（22）日盤中衝破38K再刷新高，終場收37,878點，大漲273點、漲幅0.7%，持續改寫歷史新猷，成交量略縮至9,798.7億元。4月來台股勢如破竹，單月已大漲逾6,155點，超越去年全年漲點，力拚史上最大單月漲點，千金股檔數也將蓄勢挑戰50檔。

台股已連七個交易日盤中改寫歷史新高。事實上，本周以來指數連三日勁揚，加上台積神山居高不墜，其他權值股則紛紛放量點火，推升指數強強滾，單周累計大漲1,074點、4月以來飆漲6,155點，已超越去年全年上漲的5,928點；今年來則狂漲8,914點，多頭火種燒遍半導體沃野，4萬大關指日可待。

此外，千金股目前高達47檔，昨日包括雙鴻（3324）、祥碩（5269）、印能科技、聯發科（2454）、AES-KY等五檔攻上漲停；900元俱樂部方面，台燿（6274）、上詮（3363）、兆聯實業、牧德（3563）、華城（1519）等具備晉升潛力，總檔數將蓄勢挑戰50檔、續寫歷史新紀錄。

展望後市，法人表示，台股具三大利多，分別為：一、基本面強勁，矽島業績爆發。上市櫃公司首季營收達14.36兆元，年增逾兩成。美國科技七巨頭財報周及6月台北國際電腦展，將為半導體、散熱、CPO等AI供應鏈注入持續性上攻火種。

二、 資金活水澎湃，匯率與配息共振。新台幣近期轉升，吸引外資回補，4月買超3,991.7億元。此外，去年上市櫃公司獲利豐厚，預計發放約3兆元現金股利，龐大內資為台股下檔提供支撐。三、地緣政治影響鈍化。市場預期地緣衝突將在5月迎來轉折，5月川習會前有望落幕。

三大法人昨日買超160.6億元。其中外資買超116億元、投信買超37.1億元、自營商買超7.3億元。八大公股行庫則逢高調節23.7億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清提醒，台股目前處於「漲勢難測終點」的強勢多頭，操作建議不預設高點，但須留意風險，並居高思危。

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