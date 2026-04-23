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美超級財報周 台股多空風向球

經濟日報／ 記者黃彥宏崔馨方／台北報導

台股昨（22）日盤中一度叩關38,000點，隨地緣政治對全球市場影響逐步淡化，投資人的目光已從區域衝突轉向基本面，下周起市場將迎接關鍵的「美股超級財報周」，美國重量級科技股的財測展望，將是引領台股多空走勢的重要風向球。

本輪美股超級財報周將由特斯拉揭開序幕，重頭戲集中在4月29日，當天微軟、Google、Meta及亞馬遜都將公布財報。

這四大科技巨頭的業績表現與展望，將直接決定台股AI供應鏈短線位階是否具備足夠的「續航力」，帶領台股站穩38,000點並持續上攻。

針對台股後市發展，法人提出三種解析。首先，依據前波2月26日歷史高點，年線乖離率約41.6%推算，以目前年線約27,100點，指數有機會上看約38,400點。

第二，採等幅測量法，若以前波回檔4,050點為基準，自35,290點起漲，指數目標可望落在約39,600點。

第三，從權值股估值計算，若台積電（2330）股價推升至2,300元，指數約可達39,840點，進一步上看2,400元時，則有機會挑戰40,640點。

指數 台積電 美國

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