聽新聞
0:00 / 0:00
金居再爆違約交割2343萬元 2天合計逾1.34億元
銅箔廠金居21日爆違約交割金額約新台幣1.1億元，櫃買中心今天公告，再新增聯邦證券忠孝分公司通報金居違約交割新台幣2343.75萬元，2天累計違約交割均金額合計約1.34億元，此為櫃買中心今年第4起違約交割案。
根據台股「T+2」交割制度，投資人須於成交後第2個交易日完成交割，相關違約情形通常於此時點揭露；聯邦證券忠孝分公司22日申報金居2343萬元違約交割，是在20日的交易，金居當天股價以404元漲停。
櫃買中心今年第1起違約交割案，為1月15日環宇-KY，由統一證券東湖分公司通報，違約金額為1072.1萬元；聯亞為今年第2起，金額為6889.5萬元。4月21日金居由群益證券西松分公司通報違約金額達1.1億元；4月22日則由聯邦證券忠孝分公司通報金居違約金額2343.75萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。