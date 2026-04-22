金居再爆違約交割2343萬元 2天合計逾1.34億元

銅箔廠金居21日爆違約交割金額約新台幣1.1億元，櫃買中心今天公告，再新增聯邦證券忠孝分公司通報金居違約交割新台幣2343.75萬元，2天累計違約交割均金額合計約1.34億元，此為櫃買中心今年第4起違約交割案。

根據台股「T+2」交割制度，投資人須於成交後第2個交易日完成交割，相關違約情形通常於此時點揭露；聯邦證券忠孝分公司22日申報金居2343萬元違約交割，是在20日的交易，金居當天股價以404元漲停。

櫃買中心今年第1起違約交割案，為1月15日環宇-KY，由統一證券東湖分公司通報，違約金額為1072.1萬元；聯亞為今年第2起，金額為6889.5萬元。4月21日金居由群益證券西松分公司通報違約金額達1.1億元；4月22日則由聯邦證券忠孝分公司通報金居違約金額2343.75萬元。