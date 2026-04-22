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聯茂、誠美材等6檔個股飆悍遭關禁閉 明起列入處置股
證交所與櫃買中心22日公布最新處置名單，共有6檔個股因近期交易過於熱絡、波動達標，將自23日起進入處置期間。
在集中市場方面，聯茂（6213）因當沖量過大及連續達標，處置期延長至5月11日；柏騰（3518）與誠美材（4960）則將處置至5月7日。其中，誠美材因短期內多次觸發標準，處置力道加重，撮合時間延長至每20分鐘一次，且不分金額大小皆須預收全部款券。
上櫃市場部分，台嘉碩（3221）、泰谷（3339）及千附精密（6829）同樣入列，處置期間皆為10個營業日。泰谷與千附精密由於近期內曾多次被列為處置股票，此次同步升級為每20分鐘撮合一次的高強度監管模式；台嘉碩則維持每5分鐘撮合一次。
證交所提醒，處置期間除流動性受限外，信用交易也將收足融資自備款或融券保證金，投資人進場操作應留意風險。
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