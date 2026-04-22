快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

聯茂、誠美材等6檔個股飆悍遭關禁閉 明起列入處置股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所與櫃買中心22日公布最新處置名單，共有6檔個股因近期交易過於熱絡、波動達標，將自23日起進入處置期間。圖／AI生成
證交所與櫃買中心22日公布最新處置名單，共有6檔個股因近期交易過於熱絡、波動達標，將自23日起進入處置期間。圖／AI生成

證交所與櫃買中心22日公布最新處置名單，共有6檔個股因近期交易過於熱絡、波動達標，將自23日起進入處置期間。

在集中市場方面，聯茂（6213）因當沖量過大及連續達標，處置期延長至5月11日；柏騰（3518）與誠美材（4960）則將處置至5月7日。其中，誠美材因短期內多次觸發標準，處置力道加重，撮合時間延長至每20分鐘一次，且不分金額大小皆須預收全部款券。

上櫃市場部分，台嘉碩（3221）、泰谷（3339）及千附精密（6829）同樣入列，處置期間皆為10個營業日。泰谷與千附精密由於近期內曾多次被列為處置股票，此次同步升級為每20分鐘撮合一次的高強度監管模式；台嘉碩則維持每5分鐘撮合一次。

證交所提醒，處置期間除流動性受限外，信用交易也將收足融資自備款或融券保證金，投資人進場操作應留意風險。

聯茂 證交所

延伸閱讀

期交所公告調高晶技、信昌電期貨保證金

頻出包…證交所開罰台新證131萬元 資通安全機制等缺失另案待處置

台玻（1802）股價創高該獲利了結？網勸「分批出場」：別執著賣在最高點

台新證券一個月3度出包！金管會最高可罰600萬…網酸：對券商來說應該不到6毛

相關新聞

三大法人聯手買超160億元相挺！ 聯發科攜手鴻海將台股推向新高度

台股集中市場22日在聯發科（2454）強攻漲停、鴻海（2317）大漲近5%帶動下，盤中最高攀上38,096.88點，續寫歷史新高，終場上漲273.36點、收37,878.47點，同步改寫收盤新高，惟成交量略縮至9,460.33億元。三大法人同步站在買方，合計買超160.04億元。

史上第一次！台股收盤千金股高達47檔 沒有4,000元擠不進前十大

台股集中市場、櫃買市場22日同步再創新高，收盤千金股也首度出現47檔，股價沒有4,000元都擠不進排名前十名，統計發現，在股王信驊（5274）、股后緯穎（6669）領軍下，收盤創歷史新高的千金股高達16檔。

聯茂、誠美材等6檔個股飆悍遭關禁閉 明起列入處置股

證交所與櫃買中心22日公布最新處置名單，共有6檔個股因近期交易過於熱絡、波動達標，將自23日起進入處置期間。

AI/HPC需求上揚 高盛將萬潤及弘塑目標價大幅上調到1,800元、4,500元

台積電（2330）前景優，先進封裝設備廠同步沾光。高盛證券釋出報告指出，萬潤（6187）及弘塑（3131）獲利有進一步上調空間，原因有二。首先，高盛預期台積電將更積極擴充先進封裝產能。其次，新技術將快速應用，包括系統整合單晶片（SoIC）、共同封裝光學（CPO）、面板級封裝（PLP）等。

台新證券頻出包…證交所出手開鍘「過怠金+違約金」131萬元 資安內控另立案調查

臺灣證券交易所表示，台新證券與元富證券完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。對此，證交所已第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益。

證交所成為英國稅務海關總署認證國外交易所 有助提升投資誘因

臺灣證券交易所2026年4月14日經英國稅務海關總署(His Majesty&Revenue and Customs，HMRC)認證，成為其認證交易所(Recognised Stock Exchange)，4月22日於其官網正式公告(公告網址：Designated Recognised StockExchanges)。台灣資本市場在制度設計、資訊揭露及監理機制等方面，符合英國相關需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。