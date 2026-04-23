就市論勢／AI+CPU 鏈 雙引擎熱轉

盤勢分析

近期全球股市維持強勢格局，雖然道瓊指數在前高附近出現壓力，但整體並未構成趨勢反轉疑慮。從結構來看，標普500早已率先突破整理區間，那斯達克亦完成區間上緣突破，三大指數呈現「輪動創高」多頭排列。

短線因月線與季線乖離偏大，拉回整理屬健康修正，而非轉空訊號。在多頭趨勢中，漲多回檔本來就是再出發過程，只要關鍵支撐未破，後續仍具續攻動能。費半指數更是強勢代表，幾乎未經整理即持續走高，清楚反映AI產業鏈帶來的資本市場主旋律。

投資人已不再過度恐慌，市場普遍預期第2季油價將見高點，下半年逐步回落，形成「高檔盤整、緩步下行」格局。代表通膨壓力雖仍存在，但不至於失控，AI帶動的生產力提升正抵消部分能源成本壓力，使科技股成為高油價環境下相對受惠族群。

從籌碼結構觀察，外資4月現貨市場累計買超3,991億元。投信4月則是在大盤與櫃買市場同步買超143.9億、250.2億元。觀察外資期貨淨空單，近一周維持在4.2萬口水準。整體來看，法人籌碼結構維持偏多，有利台股目前多頭格局。

投資建議

產業基本面近期出現一個關鍵變化。AI帶動的不只是GPU需求，CPU反而成為新的瓶頸。

在此趨勢下，相關供應鏈將迎來評價重估機會。處理器大廠紛紛調升售價並擴充產能，市場也開始重新檢視其長期成長潛力。特別是同時布局CPU與AI加速晶片的供應鏈，具備「雙引擎成長」優勢，未來營收結構將更具爆發力。