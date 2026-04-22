證交所通過英國稅務海關總署認證 英國投資人配置台股享稅務優惠

臺灣證券交易所於今年4月14日經英國稅務海關總署（His Majesty's Revenue and Customs，HMRC）認證，成為其「認證交易所（Recognised Stock Exchange）」，22日於其官網正式公告（公告網站：Designated Recognised Stock Exchanges）。台灣資本市場在制度設計、資訊揭露及監理機制等方面，符合英國相關需求。

英國為國際主要金融市場之一，其資金對國際市場具指標性影響力。過往台灣資本市場未列入英國HMRC認證名單，英國投資人於運用「個人儲蓄帳戶」（Individual Savings Account, ISA）進行資產配置時，投資台股之適用性及稅務待遇相對受限。

本次取得認證後，證交所掛牌的證券符合英國稅制下「合格投資標的」之規範。英國投資人得透過Stocks and Shares ISA帳戶投資證交所掛牌上市之證券並享有當地稅務優惠，有助於提升投資誘因，並增加英國資金參與台股市場的機會。