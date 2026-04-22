快訊

密戀翻車後逆轉！朱軒洋接棒認愛吳卓源：更珍惜這份感情

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

聽新聞
0:00 / 0:00

「Our Power, Our Planet！」 證交所舉辦自然碳匯生態復育行動

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所（TCX）在22日於世界地球日前夕，偕同宜蘭在地林農與社區居民，於「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」的專案場域進行生態巢箱設置行動。證交所／提供
臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所（TCX）在22日於世界地球日前夕，偕同宜蘭在地林農與社區居民，於「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」的專案場域進行生態巢箱設置行動。證交所／提供

為響應2026年世界地球日「Our Power, Our Planet」精神，臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所（TCX）在22日世界地球日前夕，偕同宜蘭在地林農與社區居民，於「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」的專案場域進行生態巢箱設置行動。透過人工營造微棲地，填補人造林生態層次之不足，具體展現計畫中與社區及生態共榮的永續實踐。

根據生態調查結果，森林碳匯的專案場域具有極高的生態價值，調查團隊在林地中記錄到大面積珍貴的台灣肖楠人工林，並觀察到大冠鷲與台灣藍鵲等保育類動物的活動蹤跡。同時，山羌、台灣獼猴等淺山代表性物種亦頻繁出現於此，顯示該林地具備發展為自然碳匯示範基地與生物多樣性棲地的優質潛力。

然而，調查亦指出，由於該場域多屬整齊的人工造林，林相結構相對單一且缺乏天然樹洞與孔隙，限制了鳥類與授粉昆蟲的棲息空間。為改善此一情形，本次行動特別針對被譽為「森林建築師」的五色鳥設置人工巢箱，並同步打造供獨居蜂利用的昆蟲巢箱。五色鳥作為生態系中的一級洞巢者，其營造的洞穴未來能提供給更多生物利用；而針對獨居蜂設置的巢箱，則能吸引切葉蜂、泥壺蜂等進駐，在提供繁衍空間的同時，亦能協助森林植物的授粉。透過多樣化巢箱的配置，有助於彌補天然棲位不足，進而達成生物多樣性的連鎖復育效果 。

證交所指出，本專案依據 CCB（氣候、社區、生物多樣性）國際標準推動，除著重碳權的生成外，亦兼顧生態價值的修復與在地社區的參與。在世界地球日前夕舉辦此項活動，希望能向社會大眾傳達，推動永續發展不僅是口號，更是與自然共生的具體行動。

展望未來，證交所與碳交所將持續推進專案場域的微棲地營造，使自然碳匯專案能同時達成減碳與生態保護的雙重目標，並以此做為引導臺灣企業投入自然資本的典範，讓永續價值從土地扎根、向外擴展。

宜蘭 世界地球日 證交所

延伸閱讀

新安東京海上響應世界地球日 植樹護溪厚植防災綠帶

接見環團代表 賴總統重申核能使用「三前提」

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場　彰化國小拚出環教第一

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

相關新聞

三大法人聯手買超160億元相挺！ 聯發科攜手鴻海將台股推向新高度

台股集中市場22日在聯發科（2454）強攻漲停、鴻海（2317）大漲近5%帶動下，盤中最高攀上38,096.88點，續寫歷史新高，終場上漲273.36點、收37,878.47點，同步改寫收盤新高，惟成交量略縮至9,460.33億元。三大法人同步站在買方，合計買超160.04億元。

史上第一次！台股收盤千金股高達47檔 沒有4,000元擠不進前十大

台股集中市場、櫃買市場22日同步再創新高，收盤千金股也首度出現47檔，股價沒有4,000元都擠不進排名前十名，統計發現，在股王信驊（5274）、股后緯穎（6669）領軍下，收盤創歷史新高的千金股高達16檔。

台新證券頻出包…證交所出手開鍘「過怠金+違約金」131萬元 資安內控另立案調查

臺灣證券交易所表示，台新證券與元富證券完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。對此，證交所已第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益。

證交所成為英國稅務海關總署認證國外交易所 有助提升投資誘因

臺灣證券交易所2026年4月14日經英國稅務海關總署(His Majesty&Revenue and Customs，HMRC)認證，成為其認證交易所(Recognised Stock Exchange)，4月22日於其官網正式公告(公告網址：Designated Recognised StockExchanges)。台灣資本市場在制度設計、資訊揭露及監理機制等方面，符合英國相關需求。

CSP新一輪AI基礎建設軍備競賽開始 明星基金經理人點名熱門族群

野村高科技基金及野村e科技基金經理人觀察產業面，全球主要雲端服務供應商（CSP）包括Google Cloud、Microsoft Azure與AWS，正展開新一輪AI基礎建設的軍備競賽，持續加碼資料中心、AI 運算晶片、專用加速器與高效能運算架構。AI應用亦明顯由模型訓練為主的階段，逐步轉向AIAgent 與企業端落地應用，企業對 AI token 的實際使用量持續大幅成長。即便部分消費性電子需求仍顯疲弱，AI 伺服器、先進製程與高階封裝的強勁需求，已有效填補景氣缺口，形成對台股科技類股的重要支撐。

AI權值火力全開！台股量能逼近兆元 鴻海領外資加碼、高息ETF吸金

台股22日延續多頭氣勢，聯發科（2454）漲停、鴻海（2317）大漲近5%，推升大盤盤中衝上38,096.88點、終場收37,878.47點，雙雙再創歷史新高，成交值9,460億元，三大法人買超160.04億元。盤面資金明顯集中在AI權值股與高息ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。