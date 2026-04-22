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證交所成為英國稅務海關總署認證國外交易所 有助提升投資誘因

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所2026年4月14日經英國稅務海關總署(His Majesty&Revenue and Customs，HMRC)認證，成為其認證交易所(Recognised Stock Exchange)，4月22日於其官網正式公告(公告網址：Designated Recognised Stock Exchanges)。台灣資本市場在制度設計、資訊揭露及監理機制等方面，符合英國相關需求。

降低投資限制，提升英國投資人參與機會英國為國際主要金融市場之一，其資金對國際市場具指標性影響力。過往台灣資本市場未列入英國HMRC認證名單，英國投資人於運用個人儲蓄帳戶（Individual Savings Account, ISA）進行資產配置時，投資台股的適用性及稅務待遇相對受限。

這次取得認證後，證交所掛牌證券符合英國稅制下「合格投資標的」規範。英國投資人得透過Stocks and Shares ISA帳戶投資證交所掛牌上市的證券並享有當地稅務優惠，有助於提升投資誘因，並增加英國資金參與臺股市場的機會。

資本市場 英國 證交所

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