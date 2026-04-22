CSP新一輪AI基礎建設軍備競賽開始 明星基金經理人點名熱門族群

野村高科技基金及野村e科技基金經理人觀察產業面，全球主要雲端服務供應商（CSP）包括Google Cloud、Microsoft Azure與AWS，正展開新一輪AI基礎建設的軍備競賽，持續加碼資料中心、AI 運算晶片、專用加速器與高效能運算架構。AI應用亦明顯由模型訓練為主的階段，逐步轉向AIAgent 與企業端落地應用，企業對 AI token 的實際使用量持續大幅成長。即便部分消費性電子需求仍顯疲弱，AI 伺服器、先進製程與高階封裝的強勁需求，已有效填補景氣缺口，形成對台股科技類股的重要支撐。

野村投信表示，作為全球AI硬體供應鏈的關鍵角色，台積電（2330）近期法說會釋出更為積極的展望，原先預估未來五年AI加速器市場年複合成長率為45%至50%，但目前觀察到的實際需求明顯強於數月前預期，顯示成長曲線可能進一步上修。台積電同步調高資本支出計畫，並將資源集中於先進製程（3 奈米、2 奈米、A16）以及先進封裝（如 CoWoS、SoIC 等）擴產，反映管理層對 AI 中長期需求的高度信心，也帶動相關設備、材料與耗材供應商的獲利能見度同步提升。

謝文雄展望今年下半年，在經濟溫和成長、企業獲利持續改善與資本支出維持擴張的環境下，AI 應用深化趨勢仍是台股中長線最重要的成長動能。無論是 ASIC 與 NVIDIA GPU 的世代演進，或是光通訊、CPO 等新技術逐步放量，均有助於擴大高效能運算與資料傳輸需求。整體而言，台灣在半導體上游、先進封裝、測試，以及 AI 伺服器與關鍵零組件領域的結構性優勢明確，在全球經濟放緩背景下，反而更顯稀缺，對台股形成中長期基本面保護。

國際貨幣基金（IMF）最新《世界經濟展望》顯示，受貿易關稅與地緣政治不確定性影響，已將2026年全球經濟成長率由 3.3% 小幅下修至3.1%。謝文雄表示，全球成長動能自2024–2025年約3.4% 水準趨緩，但只要主要地緣政治衝突未進一步擴大，2027年全球經濟成長仍有機會回升至3.2%。在景氣放緩的大環境下，具備結構性成長AI題材與科技競爭優勢的市場，反而更容易脫穎而出。

謝文雄表示，IMF對美國經濟態度仍維持正向。美國為能源淨出口國，能源價格波動改善其貿易條件，加上生產力持續提升、企業科技投資動能強勁，以及關稅衝擊逐步淡化，使經濟維持相對穩健。IMF預估，美國今年GDP成長率可回升至2.5%，2027年小幅回落至2.2%，就業市場雖轉為降溫，但失業率仍可望維持在4%左右的健康水準，對全球科技需求形成中長期支撐。

謝文雄指出，台灣在IMF報告中更顯亮眼。IMF在多數國家經濟預測遭下修的情況，卻大幅上修台灣今年經濟成長率至5.2%，較今年1月預估的2.1% 一口氣上調3.1個百分點，突顯台灣在全球AI與半導體供應鏈中的關鍵地位。IMF明確指出，成長動能主要來自全球AI投資浪潮帶動的高階晶片、先進運算與相關硬體需求，而台灣在關鍵製程與供應能力上具備不可取代性。實際數據亦持續驗證此一趨勢。今年3月台灣出口金額達801.8億美元，年增高達61.8%，創歷年單月新高；今年第1季累計出口1,957.4億美元，年增51.1%，同樣寫下單季新紀錄。成長動能主要來自AI應用持續推升電子與資通訊產品需求，顯示台積電與整體AI供應鏈的強勁表現，已成為支撐台灣GDP與台股的核心引擎。