AI權值火力全開！台股量能逼近兆元 鴻海領外資加碼、高息ETF吸金

野村高科技基金及野村e科技基金經理人觀察產業面，全球主要雲端服務供應商（CSP）包括Google Cloud、Microsoft Azure與AWS，正展開新一輪AI基礎建設的軍備競賽，持續加碼資料中心、AI 運算晶片、專用加速器與高效能運算架構。AI應用亦明顯由模型訓練為主的階段，逐步轉向AIAgent 與企業端落地應用，企業對 AI token 的實際使用量持續大幅成長。即便部分消費性電子需求仍顯疲弱，AI 伺服器、先進製程與高階封裝的強勁需求，已有效填補景氣缺口，形成對台股科技類股的重要支撐。

2026-04-22 17:55