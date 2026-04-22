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AI權值火力全開！台股量能逼近兆元 鴻海領外資加碼、高息ETF吸金
台股22日延續多頭氣勢，聯發科（2454）漲停、鴻海（2317）大漲近5%，推升大盤盤中衝上38,096.88點、終場收37,878.47點，雙雙再創歷史新高，成交值9,460億元，三大法人買超160.04億元。盤面資金明顯集中在AI權值股與高息ETF。
觀察成交值排行，全面由AI權值股主導。聯發科以509.56億元奪冠，股價鎖漲停2,295元，成為AI ASIC與邊緣運算最強火車頭；台積電（2330）以507.79億元居次，收在2,050元持平高檔，穩住指數核心支撐。
鴻海成交值298.74億元排名第三，外資大舉買超逾4萬張推升股價勁揚近5%，市值重返3兆元關卡。受惠AI伺服器需求延續，加上蘋果高層人事變動帶動「AI × 硬體整合」題材發酵，市場資金再度強化其在全球供應鏈重組中的關鍵地位。
第四至第十名依序為景碩（3189）、旺宏（2337）、台達電（2308）、威剛（3260）、聯電（2303）、穩懋（3105）、南亞科（2408），顯示資金由AI核心延伸至ABF載板、記憶體與電源供應鏈，輪動結構明確擴散。
成交量排行則呈現ETF與電子族群共振。主動統一台股增長（00981A）爆出近50萬張居冠，聯電、力積電（6770）、台玻（1802）、友達（2409）、主動群益科技創新（00992A）、群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣TOP50（009816）、群創（3481）、旺宏（2337）依序上榜，顯示資金在ETF與低位階電子股間快速輪動。
法人指出，外資一手推升聯發科、鴻海領攻指數，一手布局00919等高息ETF建立防禦部位，透露資金策略已進入「攻擊動能＋收益防線」雙核心操作階段。
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