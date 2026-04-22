外資買超116億元 買超仁寶4.9萬張最多…聯電、鴻海也獲大買

今年以來，美伊戰事升溫，不僅打亂市場原先對降息與景氣復甦的預期，股債市波動也明顯放大。由於黑天鵝事件頻傳，面對快速變動的市場訊號，投資人往往陷入觀望與猶豫，甚至錯失布局時機。「鉅亨買基金」指出，與其在震盪中反覆猶豫，不如透過專業團隊掌握趨勢脈動，挑選具競爭力的基金標的，並結合紀律化的投資方式，更能有效降低情緒干擾，在不確定中保持穩定前行。

2026-04-22 16:57