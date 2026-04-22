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外資買超116億元 買超仁寶4.9萬張最多…聯電、鴻海也獲大買
台股22日再改寫盤中及收盤歷史新高，終場收在37,878.47點，上漲273.36點，三大法人同步買超，其中外資買超116.09億元，統計外資買超仁寶（2324）49,317張最多，另外也買超聯電（2303）、鴻海（2317）超過4萬張。
台股早盤以37,627.2點開出，盤中一度衝達38,096.88點，寫歷史新高，盤面上聯發科（2454）強攻漲停2,295元收盤，影響大盤指數約112點，鴻海大漲4.74%，收在221元，影響大盤指數約45點；聯發科衝上歷史新高， 領軍 IC設計族群強漲，迅杰（6243）、凌通（4952）、威盛（2388）等亮燈漲停。
台股終場收在37,878.47點，上漲273.36點，創收盤歷史新高；三大法人同步站在買方，合計買超160.04億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超116.09億元，投信買超36.57億元，自營商合計買超7.37億元，其中自行買賣買超13.27億元、避險部位賣超5.9億元。
統計外資買超前十名個股中，買超仁寶最多，買超聯電47,823張，買超鴻海40,064張，金融股也是外資買超重點；外資賣超最多的是主動統一台股增長（00981A），單日賣超49,975張， 賣超第二名為台玻（1802），單日賣超35,076張。
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