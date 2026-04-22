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市場訊號變動快 投資人易錯失布局時機？三大策略告別選股猶豫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年以來，美伊戰事升溫，不僅打亂市場原先對降息與景氣復甦的預期，股債市波動也明顯放大。由於黑天鵝事件頻傳，面對快速變動的市場訊號，投資人往往陷入觀望與猶豫，甚至錯失布局時機。示意圖／AI生成
今年以來，美伊戰事升溫，不僅打亂市場原先對降息與景氣復甦的預期，股債市波動也明顯放大。由於黑天鵝事件頻傳，面對快速變動的市場訊號，投資人往往陷入觀望與猶豫，甚至錯失布局時機。示意圖／AI生成

今年以來，美伊戰事升溫，不僅打亂市場原先對降息與景氣復甦的預期，股債市波動也明顯放大。由於黑天鵝事件頻傳，面對快速變動的市場訊號，投資人往往陷入觀望與猶豫，甚至錯失布局時機。「鉅亨買基金」指出，與其在震盪中反覆猶豫，不如透過專業團隊掌握趨勢脈動，挑選具競爭力的基金標的，並結合紀律化的投資方式，更能有效降低情緒干擾，在不確定中保持穩定前行。

看準投資人長期以來的決策痛點，鉅亨買基金推出全新投資機制「強勢王」，整合「強勢主題」、「一軍基金」與「超底王」三大核心策略，打造出一套從選市場、挑標的、資產配置到進場節奏，一次到位的投資組合方案。總經理張榮仁表示，多數投資人並非缺乏投資意願，而是常在選擇過多與時機判斷之間反覆拉扯。「強勢王」是透過投研團隊持續追蹤全球趨勢並動態調整組合，不僅協助投資人掌握市場主線，也大幅降低自行研究與汰弱留強的時間成本，讓投資回歸更有效率的軌道。

張榮仁指出，「強勢王」的核心價值不只是提供一組基金名單，而是整合配置概念及投入方式，解決投資人最常見的三大痛點。首先，是「不知道該投什麼」，透過投研團隊從全球趨勢、景氣循環和資產配置的角度出發，挑選出具潛力的市場與基金，組成投資組合，降低投資人的選擇焦慮。其次，是「知道機會卻不敢進場」，強勢王除了提供單筆申購，也可搭配「月月扣」定期定額，以更靈活的投資節奏，有效克服觀望導致投資計畫停滯的問題。

此外，強勢王也導入「強勢超底」機制，解決市場修正時容易受情緒左右的第三大痛點。當市場下跌時，系統會依投資人事先設定的跌幅條件，自動分批加碼，且單筆與定期定額皆可設定，有助克服恐慌停扣或贖回行為，真正落實投資紀律。

張榮仁指出，即使是同一個投資組合，投入方式不同，長期投資成果也可能差異顯著。根據「鉅亨買基金」以1967年至今的台灣加權股價指數為例，在單筆、月月扣(定期定額)與強勢超底設定為下跌8%加碼、每次投入金額皆為1萬元的條件下進行回測，結果顯示，不論是滾動10年、20年或30年，同時搭配單筆、月月扣與強勢超底，整體資產累積表現都相對突出。顯示透過多元進場節奏與紀律化操作，有助於放大長期複利效益並降低波動干擾。

在投資組合設計上，強勢王提供多元主題選擇，以對應不同投資目標與風險承受度。例如，聚焦成長動能的一軍大聯盟、台股明星隊與未來科技王，適合追求資本增值的投資人；「配置常勝軍」則透過股債搭配，兼顧成長與穩定；而「收息大管家」則進一步納入收益需求，提供穩定現金流來源。透過不同主題設計，投資人可依人生階段與理財目標，靈活選擇適合的投資方向。

強勢王單筆申購、月月扣與加碼機制皆以1萬元為單位。張榮仁表示，在市場不確定性成為常態的環境下，強勢王不僅提供投資組合，更希望協助投資人建立一套可長期執行的紀律化方法，讓資產累積回歸理性，穩健邁向長期成長。

自己投資與強勢王比較。(資料來源：鉅亨買基金)
自己投資與強勢王比較。(資料來源：鉅亨買基金)

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