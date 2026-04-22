史上第一次！台股收盤千金股高達47檔 沒有4,000元擠不進前十大

台股集中市場、櫃買市場22日同步再創新高，收盤千金股也首度出現47檔，股價沒有4,000元都擠不進排名前十名，統計發現，在股王信驊（5274）、股后緯穎（6669）領軍下，收盤創歷史新高的千金股高達16檔。

台股早盤以37,627.2點開出，盤中一度衝達38,096.88點，寫歷史新高，終場收在37,878.47點，上漲273.36點，改寫收盤新高；櫃買市場一度拉升至397.99點，寫歷史新高，終場則是收在395.08點，上漲4.51點，漲幅1.15%。

千金股更是創紀錄，收盤首見47千金，除股王信驊及股后緯穎2檔萬元股之外，排名前十名的千金股都超過4,000元，2,000元以上的千金股則有27檔；收盤創歷史新高的千金股則有16檔，其中2檔萬元股為信驊、緯穎；健策（3653）、台光電（2383）、精測（6510）、印能科技（7734）、聯亞（3081）等5檔股價超過3,000元。

創新高的千金股中超 2,000元以上的有奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、聯發科（2454）、智邦（2345）、新代（7750）、竑騰（7751）等6檔；另外還有金像電（2368）、新應材（4749）、萬潤（6187）也同步創收盤新高。