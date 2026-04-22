新聿科登錄興櫃首日大漲 收盤成交價衝上1005元…但日均價772.44元

被動元件廠新聿科（7912）22日正式登錄興櫃，早盤以145元開出，盤中一度衝達1,845元，終場收在1,005元，日均價772.44元；以收盤價來看，興櫃千金股達5檔，若以日均價來看，則有4檔。

新聿科深耕電感類被動元件研發、製造與銷售，專精於功率型電感、濾波器等磁性零組件的設計與製造，產品廣泛應用在各類電源設計與高頻關鍵電路應用，為高效能電子系統提供穩定可靠的電源端整合解決方案。

新聿科技專注於電感元件的研發、銷售與服務，並持續與國際標準接軌；產品應用橫跨伺服器、網通設備、儲存裝置等領域，應用面向多元。隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端服務供應商（CSP）快速發展，帶動相關供應鏈對高效能電源方案及關鍵電感元件的需求成長，為營運動能提供有利支撐。

新聿科搭上AI商機，相關電感元件已切入輝達（NVIDIA）與超微（AMD）平台供應鏈，下半年營運樂觀，今年成長可期，預期AI相關占比可望力拚六成。

新聿科22日登錄興櫃，主辦券商認購價為112元，協辦券商認購價為116元，早盤以145元開出，一度衝達1,845元，收盤價為1,005元，日均價772.44元。

以收盤價來看，興櫃千金股有5檔，包括興櫃股王漢測（7856）、股后山太士（3595）、第三高價股為元鈦科（7892）、接下來則是新聿科、鈺祥（7909）；但其中新聿科的日均價則不到千元。