期交所4月23日調高新唐、力旺、小型力旺及金居期貨保證金比例

臺灣期貨交易所2026年4月23日調高新唐期貨(REF)、力旺期貨(PIF)、小型力旺期貨(RSF)及金居期貨(PQF)保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

這次調高因新唐（4919）、力旺（3529）及金居（8358）分別經證交所與櫃買中心於4月21日公布為處置有價證券，處置期間為4月22日至5月6日。期交所依規定自4月23日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，5月6日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。