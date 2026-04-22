快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

期交所4月23日調高新唐、力旺、小型力旺及金居期貨保證金比例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所2026年4月23日調高新唐期貨(REF)、力旺期貨(PIF)、小型力旺期貨(RSF)及金居期貨(PQF)保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

這次調高因新唐（4919）、力旺（3529）及金居（8358）分別經證交所與櫃買中心於4月21日公布為處置有價證券，處置期間為4月22日至5月6日。期交所依規定自4月23日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，5月6日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 金居 新唐 力旺 期貨

延伸閱讀

期交所公告調高晶技、信昌電期貨保證金

韭菜別亂空！PCB 熱門飆股金居驚爆1.1億元違約交割

台股 ETF 前十強全創新高價 台新00947單日大漲逾6%稱霸

4月寫史上最大單月漲點 投顧老董說「沒有最高、只有更高」 原因

相關新聞

台股收漲273點、38K得而復失 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

台股22日收盤上漲273.36點，終場以37,878.47 點作收，成交量9,460.33億元；台積電（2330）收平盤價2,050元。

台股太狂！本周連三日暴漲逾4,000點、盤中站上38,000大關

台股22日續強，本周以來已連續三日強漲，截至上午11點半，本周已累計最高大漲4,723點，盤中上衝至最高38,096點，台積電（2330）最高則達2,070元；雙鴻（3324）、祥碩（5269）、印能科技（7734）、聯發科（2454）、AES-KY（6781）盤中皆上攻至漲停板；族群中，以IC設計、再生晶圓、散熱、銅箔基板、BBU等表現強勢。

新聿科登錄興櫃首日大漲 收盤成交價衝上1005元…但日均價772.44元

被動元件廠新聿科（7912）22日正式登錄興櫃，早盤以145元開出，盤中一度衝達1,845元，終場收在1,005元，日均價772.44元；以收盤價來看，興櫃千金股達5檔，若以日均價來看，則有4檔。

期交所調高新唐、力旺、小型力旺、金居期貨保證金

臺灣期貨交易所於4月23日調高新唐期貨（REF）、力旺期貨（PIF）、小型力旺期貨（RSF）及金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

三大法人聯手買超160億元相挺！ 聯發科攜手鴻海將台股推向新高度

台股集中市場22日在聯發科（2454）強攻漲停、鴻海（2317）大漲近5%帶動下，盤中最高攀上38,096.88點，續寫歷史新高，終場上漲273.36點、收37,878.47點，同步改寫收盤新高，惟成交量略縮至9,460.33億元。三大法人同步站在買方，合計買超160.04億元。

證交所舉辦自然碳匯生態復育行動 響應世界地球日

為響應2026年世界地球日「Our Power, Our Planet」精神，臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所（TCX）在4月22日世界地球日前夕，偕同宜蘭在地林農與社區居民，於「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」之專案場域進行生態巢箱設置行動。透過人工營造微棲地，填補人造林生態層次的不足，具體展現計畫中與社區及生態共榮的永續實踐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。